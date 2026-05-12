Дете влезе в ролята на кондуктор в бургаски автобус

Кметът Николов лично смята да плати глобата, след като малчуганът е проявил интерес към труда

Днес, 12:24
FB/Димитър Николов
За много интересен случай от Бургас разказа днес Нова телевизия. Опира до труда, възпитанието, законите... - като че ли без ясна граница кое е правилно, кое не.

В неделя след 20.30 часа дете, на видима възраст около 10 години, продава билети в автобуса. Маршрутът е "Изгрев" - "Меден рудник". Детето изпълнява ролята на билетопродавач, това става със знанието на шофьора. Пътуващ гражданин се възмущава, обажда се на дежурния телефон на общинската фирма-превозвач, както и в Инспекцията по труда. Началниците веднага са се свързали с водача, взети са му обяснения.  Оказва се, че детето много обичало да се вози, било фен на автобусите, пътувало редовно, шофьорите го познавали. Често помагало на възрастни хора, на майки с колички. При последните два курса вечер в бургаските автобуси липсва кондуктор, билетите продава водачът.  В случая детето стояло до него, питало, интересувало се - в един момент предложило то да таксува пътниците. При липсата на навалица шофьорът се съгласил. Самият водач също бил с положителни прояви спрямо пътниците в кариерата си.

"Водачът на добра воля е позволил, което е нарушение на вътрешните правила”, призна пред телевизията Петко Драгнев, шеф на общинската фирма "Бургасбус". Предстои по-обстойна проверка. Кметът Димитър Николов обаче е заявил , че е готов лично да плати глоба, ако се стигне до такава на фирмата или водача. Той „приветства желанието един шофьор от транспортната фирма да въведе в тази дейност едно малко момченце, което има интерес към работата на автобусните шофьори и на кондукторите”, преразказа Нова телевизия казаното от Николов.

 

Бургас, Бургасбус, Петко Драгнев, Димитър Николов, дете, автобус, работещо дете, кондуктор

