75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

Двама младежи пък са паднали от тавана на кола, управлявана от 15-годишно момиче в Добричко

14 Апр. 2026
Илияна Кирилова

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов, съобщава МВР.

В неделя следобед в полицейското управление е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец. Автобусът е спрян за проверка, в хода на която е установено, че същият е бил противозаконно отнет от автогарата в крайдунавския град. Извършител на деянието е 75-годишен от с. Козловец. Започнато е бързо производство.

В същото време стана известно, че двама младежи на по 18 години са пострадали, след като се возили на тавана на автомобил, управляван от неправоспособно 15-годишно момиче, и паднали в движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич. Сигналът за инцидента край Генерал Тошево е подаден снощи около 21:40 ч.

При извършената проверка е установено, че лек автомобил „Фолксваген“ е бил управляван от неправоспособно 15-годишно момиче. По време на движението в посока село Присад на тавана на автомобила са се возили двама 18-годишни младежи, единият от които е собственик на превозното средство.

В хода на движението двамата младежи падат от покрива на автомобила. Вследствие на инцидента единият от пострадалите е настанен в болницата в Добрич с комоцио и охлузни рани по главата. Другият е прегледан с охлузна рана на десния крак, но е отказал медицинска помощ.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са девет.

