Опожарена е колата на шефа на полицията в Козлодуй

Пострадали са още три автомобила

Днес, 13:38
Лек автомобил "Ауди", собственост на началника на полицията в Козлодуй, е бил подпален в крайдунавския град тази нощ, съобщават местните издания "Булнюз" и "Зов Нюз".

Сигналът за пламъците е подаден в 3:40 ч. в Районното управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Колата е била паркирана пред жилищен блок. Тя е напълно унищожена.

Нанесени са щети на още три паркирани пред кооперацията коли. При пожара няма пострадали хора.

Благомир Благоев е назначен за началник на РПУ-Козлодуй в края на октомври 2020 г. Завършил е завършил висше образование в Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР), по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред".

Бум на палежи унищожава автомобили в страната
Вълна от палежи на автомобили е регистрирана в страната в последните седмици като засегнати бяха София, Козлодуй, Бургас, Перник. Среднощен палеж на автомобил застигна сега и софийското село Герман.
СЕГА
09 Апр. 2025

Това е пореден случай на унищожени от пожар автомобили в Козлодуй. През януари тази година в рамките на седмица на два пъти бяха запалени по два автомобила, други два бяха унищожени от огън в козлодуйското село Хърлец през август, миналата година.

