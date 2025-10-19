Медия без
Президентът вече се вози с колата на съпругата си

Държавният глава посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйлок

Днес, 18:08

Президентът на страната Румен Радев вече използва шкодата на съпругата си за официалните мероприятия, в които участва. До тази ситуация се стигна след като Радев отказа да ползва колите на НСО в знак на солидарност с екипа си. Радев се появи днес в Пловдив и Смолян със сребристата "Октавия" на Десислава Радева, която е купена преди 7 г. Под тепетата Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, който е в България по негова покана. След това с колата Радев пристигна в смолянския квартал Райково. Радев не управляваше автомобила.

Съветниците на президента - Гълъб Донев, Пламен Узунов и служителите от пресцентъра също пристигнаха с лични автомобили.

Радев обяви намерението си да откаже колата на НСО с писмо до началника на Националната служба за охрана Емил Тонев в четвъртък. "Когато управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички ние, гражданите, трябва да я изграждаме отново. Може да е популизъм, но е справедливо решение", заяви тогава той.

Според отчетите за имуществото, Радев притежава Citroen C5, придобит за 3300 лв. през 2014 г. Колата обаче вероятно се ползва от бившата съпруга на Радев - Гинка, тъй като е придобита по време на брака им. 

Официалната церемония по посрещането на унгарския президент е в София в понеделник.

 

