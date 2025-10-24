Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Управляващите налагат на Радев да приеме превоз от НСО

Правителството внесе законопроект, с който се прехвърлят коли и шофьори от службата към "Дондуков" 2

Днес, 15:25
Това е прословутата "Шкода", с която се движи вече президентът
БГНЕС
Това е прословутата "Шкода", с която се движи вече президентът

Сагата с автомобилите от Националната служба за охрана (НСО) за президентството вече добива абсурдни измерения. Днес в парламента е постъпил проект за промени в закона, който регламентира дейността на НСО, внесен от Министерския съвет и определя прехвърлянето на коли и шофьори към "Дондуков" 2.

Управляващите наскоро отнеха със закон възможността на служителите на държавния глава Румен Радев да се возят на коли на охранителната служба. Президентът се разгневи на унижението, отказа се от собствения си превоз от НСО в знак на солидарност и започна да посреща чуждестранни делегации с личен транспорт.

Тогава първо ДПС-НН на Делян Пеевски поиска от финансовото министерство да осигури пари от държавния бюджет за коли и шофьори за "Дондуков" 2; след това лично лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че трябва автомобили с техните водачи да се прехвърлят от НСО към президентството, за да "се спре с този цирк", както той се изрази. Радев раздразнено отвърна, че "управляващите ни поднасят данайски дарове, за да компрометират президентската институция" и отхвърли идеите на Пеевски и Борисов.

Лидерите на парламентарното мнозинство обаче вече са задействали административната машина и изглежда искат да му наложат насила да приеме замисъла им. В законопроекта, внесен сега от правителството, пише, че се "цели уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали Aдминистрацията на президента, от НСО към Администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи".

"Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите", допълва се в мотивите. Що се отнася до разходите, управляващите твърдят, че такива няма да има, тъй като "промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури".

Остава да видим какъв ще е ходът на президента.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, НСО, Закон за НСО

Още новини по темата

Радев предрече скорошен край на "коалицията Магнитски"
23 Окт. 2025

Радев отхвърли офертата на Пеевски за нови автомобили
21 Окт. 2025

КЗК проверява президентството заради "Българската Коледа"
20 Окт. 2025

Битката за президентските коли се обърна на фарс
20 Окт. 2025

Президентът вече се вози с колата на съпругата си
19 Окт. 2025

Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола
18 Окт. 2025

Над Радев надвисна и забрана да ползва личната си кола
17 Окт. 2025

Президентът вече ще обикаля страната с личния си автомобил
16 Окт. 2025

Радев отвори битка за правомощията си в ДАНС
14 Окт. 2025

Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите
12 Окт. 2025

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите
10 Окт. 2025

Всички са против идеята за изолиране на Радев за две години
09 Окт. 2025

Управляващите нанесоха нов удар на Радев
03 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте