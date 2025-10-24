Управляващите налагат на Радев да приеме превоз от НСО

Сагата с автомобилите от Националната служба за охрана (НСО) за президентството вече добива абсурдни измерения. Днес в парламента е постъпил проект за промени в закона, който регламентира дейността на НСО, внесен от Министерския съвет и определя прехвърлянето на коли и шофьори към "Дондуков" 2.

Управляващите наскоро отнеха със закон възможността на служителите на държавния глава Румен Радев да се возят на коли на охранителната служба. Президентът се разгневи на унижението, отказа се от собствения си превоз от НСО в знак на солидарност и започна да посреща чуждестранни делегации с личен транспорт.

Тогава първо ДПС-НН на Делян Пеевски поиска от финансовото министерство да осигури пари от държавния бюджет за коли и шофьори за "Дондуков" 2; след това лично лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че трябва автомобили с техните водачи да се прехвърлят от НСО към президентството, за да "се спре с този цирк", както той се изрази. Радев раздразнено отвърна, че "управляващите ни поднасят данайски дарове, за да компрометират президентската институция" и отхвърли идеите на Пеевски и Борисов.

Лидерите на парламентарното мнозинство обаче вече са задействали административната машина и изглежда искат да му наложат насила да приеме замисъла им. В законопроекта , внесен сега от правителството, пише, че се "цели уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали Aдминистрацията на президента, от НСО към Администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи".

"Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите", допълва се в мотивите. Що се отнася до разходите, управляващите твърдят, че такива няма да има, тъй като "промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури".

Остава да видим какъв ще е ходът на президента.