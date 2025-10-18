Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола

Секретарят по отбраната на президента Димитър Стоянов съобщи пред БНТ, че утре в Пловдив Румен Радев ще посрещне унгарския президент Тамаш Шуйок с личната си кола. Вчера в "Държавен вестник" бе публикувана промяната в закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на държавния глава да ползват коли на НСО.

"Президентът няма да шофира колата, но ще бъде с личния си автомобил", каза Стоянов и допълни, че са организирали и как президентската администрация да се придвижи до Пловдив и Смолян и после обратно до София.

"Парадоксът е, че в деня, когато на президентската администрация бяха отнети 7 служебни коли, Народното събрание си купи 77 чисто нови коли за над 4 милиона", съобщи Стоянов.

"Глупостта взема връх в Народното събрание. Сигурно следващата стъпка на ДПС-НН е да спрат парното в президентството и да забранят на президента да говори със закон", каза секретарят на президента.

"От държава с голямо Д вървим към държава с голямо М - към мафиотска държава. Има няколко индикатора за това. Първият е разделението на властите. Няма такова. Един човек е обсебил и изпълнителната власт, и Народното събрание, отчасти и съдебната система, службите. Той реално преяжда с власт. Вторият индикатор е, че корупцията се превръща в държавна политика. Третият индикатор е, когато личният интерес става водещ пред обществения. Припомням статията на "Уолстрийт Джърнъл", в която се разказа как Борисов предлага стратегически обекти от нашата инфраструктура за сметка на изваждането на неговия аркадаш Пеевски от списъка "Магнитски". Това са признаците, които водят България към държава с голямо М", заяви Стоянов.

Секретарят обвини Делян Пеевски, че си фантазира, че "президентът кове партия". "Помните ли, че г-н Пеевски говореше за президентството, че е сграда, пълна с кеш? Защо не влезе с прокуратурата в тази сграда? Приготвил съм двайсетина монети по 2 лв. да им дам, като дойдат", каза Стоянов.

"Пеевски управлява в момента. Борисов е само придатък. Вчера Пеевски излезе, каза, че няма да има избори и смяна на министри и Борисов само повтори думите му. Да напомня и думите на Борисов за дружбата му от 20 г. с Пеевски. А само преди 5 години той смени трима министри - Влади Горанов, Младен Маринов и Димитър Караниколов заради връзки с ДПС. Тогава това театър ли е било? В интервю през 2013 г. Борисов каза, че Пеевски като председател на ДАНС щял да го арестува и после да бъде убит в затвора. Какво доверие си имат тези хора? Веднъж ще се убиват, веднъж единият сменя министри заради другия, изведнъж вървят като скачени съдове", припомни Стоянов.

"Няма никакво преформатиране. От 2023 г. държавата се управлява от Пеевски. Смени се моделът. Беше Борисов-Пеевски, стана Пеевски-Борисов", заключи секретарят на президента.