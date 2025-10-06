Борисов потвърди за разговора със сина на Тръмп за "Магнитски" и "Балкански поток"

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че е лобирал за американски инвестиции в "Балкански поток" и отмяна на санкциите "Магнитски" срещу бившия финансов министър Владислав Горанов по време на срещата си с Доналд Тръмп-младши през април в София. Това се случи в разговор с Николай Бареков, който го причака пред дома му в Банкя.

Борисов обаче категорично отрече да се е опитал да продаде на американците "Лукойл Нефтохим Бургас" или да е разговарял за сваляне на санкциите за корупция срещу лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Борисов дава странно обяснение защо не е засегнал Пеевски. "Защото няма в контекста на какво да го сложа", казва той.

Лидерът на ГЕРБ обяснява, че е бил поканен на срещата със сина на Тръмп, без да казва как точно е дошло предложението. "Това е все едно твоите деца един ден да дойдат и да кажат "искам да видя чичо Бойко в Банкя" и аз да не се видя. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си", казва той.

Борисов потвърди информацията на Wall Street Journal, че е "промотирал" газопровода "Балкански поток" и т.нар. газов хъб "Балкан" пред Тръмп-младши - както и че "нищо важно не е станало", когато е разбрал, че Тръмп-младши "не е оторизиран от баща си да говорим на други теми".

"В рамките на една-две години ще приключи това нещо с руския газ. Тогава най-голямата инсталация на Балканския полуостров трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят нашите съседи турците? Какво прави Европа? Договарят за 15 г. доставка на американски втеченен газ, от Катар, от Египет. Ние трябва да намерим инвеститори не само в газопреносната система, за да можем да снабдяваме Европа. Какъв скандал търсите, при положение, че днес си платил милиони на "Боташ", защо не питахте как е подписан този договор? Баща му ми позволи да направя "Балкански поток", казва Борисов.

На въпроса дали е искал да си уреди среща с Доналд Тръмп чрез сина му, Борисов обяви, че "е ходил достатъчно в Белия дом" и е "стоял на камината повече, отколкото Кирил Петков в Министерския съвет".

Бойко Борисов потвърждава, че е поставил пред сина на Тръмп въпроса защо Владислав Горанов е санкциониран по закона "Магнитски". При това сравнява собствения си арест през 2023 г. със съдебните проблеми на настоящия американски президент.

"От моя страна разказах какво ни правиха в последните години. Разбира се, че се оплаках. Арестуваха ни, държаха ни по килиите. Сега са много весели, много са загрижени, но нито Лена, нито Кирил Петков са гледали отвътре килията, така, както направиха с мен и Горанов. Естествено, че ще кажа как човекът, който ни вкара в банковия съюз и еврозоната, те му сложиха "Магнитски". Разказах го, разбира се. Как ме арестуваха, разказах. Когато баща му го снимаха като престъпник, ние стояхме в килията. Да не му го разкажа?!", каза той.

Борисов отрече да е обсъждал и предполагаеми инвестиции в рафинерията в Бургас, а единствените, които повдигали темата пред него, били лидерите на ПП. Кирил Петков и Асен Василев са му предлагали веднъж България да купи "Лукойл Нефтохим". "Доведоха ми и един офицер от посолството. А аз им казах - ма като какви го купуваме?! То не се продава", разказва Борисов.

Американският вестник Wall Street Journal съобщи в неделя, че през пролетта на 2025 г. бившият премиер Бойко Борисов е използвал интереса на американски инвеститори, свързани с администрацията на президента Доналд Тръмп, към ключови енергийни активи в България, за да се опита да издейства изключване на свои "близки съюзници" от санкционния списък по закона "Магнитски".

Според медията Борисов е разговарял със сина на президента на САЩ, Доналд Тръмп-младши, който бе в България през април, и му е предлагал продажба на дял от “Турски поток” и "Лукойл Нефтохим Бургас" срещу свалянето на санкциите по закона "Магнитски" за негови приближени. Подобна информация беше публикувана от същото издание и през май, но тогава не се споменаваше законът "Магнитски" да е част от сделката. Твърдеше се, че интерес към дял в газопровода "Турски поток" през България е проявил хедж фондът "Елиът мениджмънт" (Elliott Management) на милиардера Пол Сингър.

Газопроводът се води собственост на държавната компания "Булгартрансгаз". Рафинерията обаче е собственост на дъщерна компания на руската "Лукойл", а държавата държи само т.нар. "златна акция", с която обаче може да влияе на съвсем ограничен кръг решения.

Информацията на Wall Street Journal този път е в контекста на очерк за Джентри Бийч, приятел от колежа на първородния син на президента на САЩ, който в момента използва връзките си с Тръмп за прокарване на бизнес начинания. В изданието се твърди, че Тръмп няма нищо общо с инициативите му и че дори е раздразнен от използването на името му. То пише още, че Бийч "оставя следа от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери, за да осигури инвестиции в минно дело, петролни тръбопроводи и недвижими имоти".

Според Wall Street Journal българските власти искат да привлекат американски инвеститор за "Балкански поток", 300-километровия участък от последния голям газопровод, който все още доставя руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната. Американските инвестиции биха засилили връзките с Вашингтон, надяват се те, посочва изданието.

Бийч от месеци проучва сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи преработката на руски петрол в рафинерията. Според него това ще донесе значителни печалби, когато в Украйна настъпи мир. Пред събеседниците си в България Бийч открито подчертавал връзките си с Тръмп-младши. Понякога оставял впечатлението, че работят заедно. На хора, с които поддържа контакти, казал, че Тръмп-младши скоро ще посети София, което в крайна сметка се случи през пролетта.

Борисов участва в обяд с Доналд Тръмп-младши заедно с мениджъри от компанията за търговия с криптовалути Nexo, която кани сина на американския президент за лекция. Там той е казал на Тръмп-младши колко много уважава баща му и повдига темата за желанието си за американска инвестиция в тръбопровода, като вади хартиена карта, но разговорът е преминал с преводач на маса с много участници, твърдят източниците на WSJ.

Тръмп-младши е бил озадачен от обсъждането на тръбопровода и е дал да се разбере, че няма интерес към него, казва негов близък пред WSJ.

Според изданието Борисов, "все още най-влиятелният човек в България, видял възможност: Рекламирането на газопровода и други активи би могло да му осигури среща с президента на САЩ. Наред с други неща, Борисов търси облекчаване на санкциите по Закона “Магнитски” за някои от близките си съюзници".