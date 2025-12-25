Тръмп честити Коледа и на "радикалната лява измет"

Американският президент Доналд Тръмп използва коледната вечер за атака над опозиционните демократи, наричайки ги "радикалната лява измет" в поздравлението си по случай празника.

"Честито Рождество Христово на всички, включително на радикалната лява измет, която прави всичко възможно да унищожи страната ни, но се проваля напълно. Вече нямаме отворени граници, мъже в женския спорт, транссексуалност за всеки или слабо правоприлагане", написа Тръмп в truthsocial. "Това, което имаме, е рекорден фондов пазар и пенсионни фондове, най-ниските нива на престъпност от десетилетия, липса на инфлация и вчера – 4,3% БВП, с два пункта по-добър от очакваното. Митата ни донесоха трилиони долари растеж и просперитет, както и най-силната национална сигурност, която някога сме имали. Отново ни уважават, може би както никога досега. Бог да благослови Америка!!!", добави още Тръмп.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че през 2026 г. в Украйна ще настъпи мир. Тя отправи поздрав за Коледа на страницата си в социалната мрежа X.

"В един бурен свят, който се движи все по-бързо, Коледа ни предлага рядък момент на почивка, за да си поемем дъх, да забавим темпото и да си припомним какво наистина има значение.

Този сезон трябва да насочи вниманието ни обратно към нашите семейства, във всичките им форми. Към нашите приятели, нашите семейства. И към любимите хора, които придават смисъл на нашите дни.

За някои този сезон може да бъде труден. Тези, които носят тежестта на самотата, скръбта, болестта или загубата; сърцата ни са с вас.

Изразявам също така най-дълбоката си благодарност към всички, които прекарват този специален ден, грижейки се за другите в болници, приюти и домове. Вие въплъщавате ценностите, които Коледа символизира: солидарност и състрадание.

И мислим особено за нашите приятели в Украйна.

Надяваме се, че следващата година най-накрая ще донесе справедлив и траен мир — и в крайна сметка безопасно и проспериращо бъдеще в нашия съюз".

Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите с пост във Фейсбук.„Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом“, отбелязва в пожеланието си държавния глава. „Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество. Светли и благословени празници!“, пожелава Румен Радев.