ЕП замразява одобрението на търговското споразумение със САЩ

Френският президент Емануел Макрон настоява за задействане на мощния антипринудителен търговски инструмент на ЕС, който да бъде използван, ако Тръмп осъществи заплахите си.

Европейските законодатели се договориха да отложат ратифицирането на ключово търговско споразумение със САЩ след заплахите на президента Доналд Тръмп за налагане на мита заради Гренландия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Предупредителният сигнал от страна на Европейския парламент идва в момент, когато 27-членният блок преценява колко твърдо да отвърне, ако Тръмп изпълни заканите си срещу дългогодишни съюзници на Вашингтон. ЕП планираше в следващите седмици гласуване за премахване на митата върху американски индустриални стоки като част от споразумението.

На фона обаче на заплахите на Тръмп да наложи мита на държавите, подкрепящи Гренландия, преди дни френският президент Макрон предложи за първи път да се приложи механизмът на ЕС за борба с икономическото принуждение, в случай че Доналд Тръмп изпълни заканата си.

Отлагането не означава провал на сделката, договорена през юли с Тръмп след месеци на напрегнати преговори, по време на които Вашингтон наложи 15-процентни мита върху стоки от ЕС. Замразяването на ратификацията изпраща силен сигнал на недоволство към Белия дом, който според евродепутати би разтревожил американските компании. "Това е изключително мощен лост - не мисля, че компаниите биха се съгласили да се откажат от европейския пазар“, заяви пред журналисти Валери Айе, председател на групата „Обнови Европа“.

Тръмп заплаши да наложи мита на шест държави от ЕС- включително икономическите гиганти Франция и Германия - заради отказа им да подкрепят искането му за придобиване на Гренландия.

Лидерите на ЕС ще проведат извънредна среща на върха в Брюксел на 22 януари, посветена на американските заплахи срещу автономната територия на Дания-Гренландия. ЕС обмисля различни ответни мерки, ако Тръмп не отстъпи, включително замразяване на миналогодишното търговско споразумение и налагане на мита върху американски стоки на стойност 93 милиарда евро. Пакетът от ответни мита беше договорен в разгара на търговското напрежение между ЕС и САЩ миналата година, но впоследствие беше временно спрян до 6 февруари, за да се избегне пълномащабна търговска война.