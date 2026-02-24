Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Американският гигант FedEx съди администрацията на Тръмп

Компанията иска пълно възстановяване на митата, които е платила за внесени стоки

Днес, 09:43
FedEx иска "пълно възстановяване" на митата, които компанията е платила за внесени стоки, в своя иск срещу Митническата и гранична служба, подаден в Американския съд за международна търговия.
Pixabay
FedEx иска "пълно възстановяване" на митата, които компанията е платила за внесени стоки, в своя иск срещу Митническата и гранична служба, подаден в Американския съд за международна търговия.

Американският гигант за доставка и превоз на товари FedEX заведе дело срещу администрацията на Тръмп с цел да си възстанови парите, които е платил за мита, обявени впоследствие за незаконни.

Върховният съд отмени миналата седмица глобалните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, постановявайки, че той е превишил правомощията си, като е използвал извънредни икономически правомощия, за да ги наложи.

Това беше сериозен политически удар за Тръмп, който разруши един от стълбовете на икономическата му програма и изложи правителството на съдебни действия, предаде БГНЕС, като цитира АФП.

FedEx иска "пълно възстановяване" на митата, които компанията е платила за внесени стоки, в своя иск срещу Митническата и гранична служба, подаден в Американския съд за международна търговия.

Искът изглежда е първият от голяма компания след решението на Върховния съд, което не се занимава с въпроса как ще се обработват възстановяванията – въпреки че един съдия призна, че това може да бъде "бъркотия". Няколко дела вече бяха заведени преди решението на Върховния съд на 20 февруари.

Митата донесоха над 130 милиарда долара от вносителите, събирани от правителството. След като Върховният съд се произнесе срещу митата на Тръмп за конкретни страни миналата седмица, президентът се обърна към отделен закон, за да подпише заповед за широки 10% мита върху вноса, които влязоха в сила днес, 24 февруари. По-късно той обеща да увеличи новите мита до 15%.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

FedEX, мита

Още новини по темата

Индия сваля митата за европейски автомобили
25 Яну. 2026

ЕП замразява одобрението на търговското споразумение със САЩ
20 Яну. 2026

Белият дом се похвали колко много приходи от мита са събрани

22 Дек. 2025

Тръмп обеща на всеки американец по 2000 долара "дивидент"
09 Ноем. 2025

Швейцарски производител на часовници иронизира митата на Тръмп
12 Септ. 2025

Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ
10 Септ. 2025

Съдът обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни
30 Авг. 2025

ЕС и САЩ обявиха официално сделката за митата
21 Авг. 2025

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска
09 Авг. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

САЩ обявиха новите мита
01 Авг. 2025

ЕК обеща на САЩ да замени напълно руския газ с американски
28 Юли 2025

Тръмп започна да изпраща писма за повишаване на митата
07 Юли 2025

ЕС връща митата за украински стоки
06 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?