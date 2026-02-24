Американският гигант FedEx съди администрацията на Тръмп

Pixabay FedEx иска "пълно възстановяване" на митата, които компанията е платила за внесени стоки, в своя иск срещу Митническата и гранична служба, подаден в Американския съд за международна търговия.

Американският гигант за доставка и превоз на товари FedEX заведе дело срещу администрацията на Тръмп с цел да си възстанови парите, които е платил за мита, обявени впоследствие за незаконни.

Върховният съд отмени миналата седмица глобалните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, постановявайки, че той е превишил правомощията си, като е използвал извънредни икономически правомощия, за да ги наложи.

Това беше сериозен политически удар за Тръмп, който разруши един от стълбовете на икономическата му програма и изложи правителството на съдебни действия, предаде БГНЕС, като цитира АФП.

Искът изглежда е първият от голяма компания след решението на Върховния съд, което не се занимава с въпроса как ще се обработват възстановяванията – въпреки че един съдия призна, че това може да бъде "бъркотия". Няколко дела вече бяха заведени преди решението на Върховния съд на 20 февруари.

Митата донесоха над 130 милиарда долара от вносителите, събирани от правителството. След като Върховният съд се произнесе срещу митата на Тръмп за конкретни страни миналата седмица, президентът се обърна към отделен закон, за да подпише заповед за широки 10% мита върху вноса, които влязоха в сила днес, 24 февруари. По-късно той обеща да увеличи новите мита до 15%.