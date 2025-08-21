Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕС и САЩ обявиха официално сделката за митата

15% ще е таванът за облагане на европейските стоки, вкл. коли и авточасти

Днес, 17:45
Сделката със САЩ за митата е възможно най-добрата, твърдят от ЕК.
БНТ
Сделката със САЩ за митата е възможно най-добрата, твърдят от ЕК.

Всички детайли на търговската сделка между САЩ и ЕС вече са уточнени и днес бе публикувано официално съвместно изявление за договореностите от 27 юли. Повечето ставки станаха известни още след срещата на президентите Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен, но имаше някои неясноти за авиоиндустрията, лекарствата и др.

За по-голямата част от вноса на стоки от ЕС ще се прилага максимум 15% обмитяване. Това се отнася и за автомобили и авточасти "Мade in EU", за които сега ставката е 27.5 на сто.

Сделката, поставяща таван от 15% за митата за ЕС е по-благоприятна от постигнатото с други търговски партньори на САЩ, се отбелязва в съвместното комюнике. 

ЕС на свой ред ще премахне митата за американски промишлени стоки и ще разшири достъпа на американски селскостопански стоки и рибни продукти до пазара си. 

Ето какви акценти в съвместния документ открои еврокомисарят Марош Шефчович:

ЕС запази значителни изключения - нула или близки до 0% мита - във важни области - за корк, самолети и части за авиоиндустрията, генерични лекарства и техни съставки. 

Това е само първа стъпка, САЩ и ЕС ще договорят изключения и за други сектори в бъдеще. 

Ставките за автомобили и авточасти ще паднат на 15% със задна дата - от 1 август, в момента, в който ЕС свали митата за американските стоки. 

САЩ и ЕС ще си сътрудничат с общи действия, за да предпазят своите икономики от свръхпроизводство на стомана и алуминий. На практика това означава, че ще работят заедно по бъдещи решения за ставки и квоти. 

ЕК прави конкретни стъпки за премахване на тарифите за всичи промишлени стоки от САЩ и за увеличаване на достъпа на американски селскостопански стоки и рибни продукти до европейския пазар. 

ЕС ще укрепи енергийната си сигурност с поръчки на американски ВПГ, петрол и ядрено горива на стойност 750 млрд. долара до 2028 г..

Освен това ЕС ще подсили своите АІ способности чрез сигурни доставки на чипове от САЩ за европейските центрове за данни на стойност поне 40 млрд. долара. 

Компании от ЕК ще инвестират 600 млрд. долара в стратегичекси сектори в САЩ до 2028.

Ще се увеличат поръчките в сферата на отбраната, за да се подсили "интероперативността" на НАТО. 

"Това е сериозна, стратегическа сделка. Никой не печели от високи мита, политически напрежение и търговски войни, коментира в заключение Шефчович. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

съвмество изявление, търговска сделка, САЩ-ЕС, мита

Още новини по темата

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска
09 Авг. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

САЩ обявиха новите мита
01 Авг. 2025

ЕК обеща на САЩ да замени напълно руския газ с американски
28 Юли 2025

Тръмп започна да изпраща писма за повишаване на митата
07 Юли 2025

ЕС връща митата за украински стоки
06 Юни 2025

Тръмп удвои митата върху стоманата и алуминия
04 Юни 2025

САЩ и Китай се разбраха за митата
12 Май 2025

Тръмп намали част от митата върху автомобилите
30 Апр. 2025

САЩ налагат 3500% мита върху соларни панели от Югоизточна Азия
22 Апр. 2025

Мелони и Тръмп се разбраха "да направят Запада отново велик"
18 Апр. 2025

Калифорния ще съди Тръмп заради митата
16 Апр. 2025

Борсите бележат рязък подем след временната отмяна на високите мита
10 Апр. 2025

Тръмп постави ултиматум на Китай за митата
07 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар