ЕС и САЩ обявиха официално сделката за митата

БНТ Сделката със САЩ за митата е възможно най-добрата, твърдят от ЕК.

Всички детайли на търговската сделка между САЩ и ЕС вече са уточнени и днес бе публикувано официално съвместно изявление за договореностите от 27 юли. Повечето ставки станаха известни още след срещата на президентите Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен, но имаше някои неясноти за авиоиндустрията, лекарствата и др.

За по-голямата част от вноса на стоки от ЕС ще се прилага максимум 15% обмитяване. Това се отнася и за автомобили и авточасти "Мade in EU", за които сега ставката е 27.5 на сто.

Сделката, поставяща таван от 15% за митата за ЕС е по-благоприятна от постигнатото с други търговски партньори на САЩ, се отбелязва в съвместното комюнике.

ЕС на свой ред ще премахне митата за американски промишлени стоки и ще разшири достъпа на американски селскостопански стоки и рибни продукти до пазара си.

Ето какви акценти в съвместния документ открои еврокомисарят Марош Шефчович:

ЕС запази значителни изключения - нула или близки до 0% мита - във важни области - за корк, самолети и части за авиоиндустрията, генерични лекарства и техни съставки.

Това е само първа стъпка, САЩ и ЕС ще договорят изключения и за други сектори в бъдеще.

Ставките за автомобили и авточасти ще паднат на 15% със задна дата - от 1 август, в момента, в който ЕС свали митата за американските стоки.

САЩ и ЕС ще си сътрудничат с общи действия, за да предпазят своите икономики от свръхпроизводство на стомана и алуминий. На практика това означава, че ще работят заедно по бъдещи решения за ставки и квоти.

ЕК прави конкретни стъпки за премахване на тарифите за всичи промишлени стоки от САЩ и за увеличаване на достъпа на американски селскостопански стоки и рибни продукти до европейския пазар.

ЕС ще укрепи енергийната си сигурност с поръчки на американски ВПГ, петрол и ядрено горива на стойност 750 млрд. долара до 2028 г..

Освен това ЕС ще подсили своите АІ способности чрез сигурни доставки на чипове от САЩ за европейските центрове за данни на стойност поне 40 млрд. долара.

Компании от ЕК ще инвестират 600 млрд. долара в стратегичекси сектори в САЩ до 2028.

Ще се увеличат поръчките в сферата на отбраната, за да се подсили "интероперативността" на НАТО.

"Това е сериозна, стратегическа сделка. Никой не печели от високи мита, политически напрежение и търговски войни, коментира в заключение Шефчович.