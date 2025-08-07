Медия без
Индия не трепна от натиска на Тръмп

07 Авг. 2025Обновена
Премиерът Наредра Моди има подкрепата на опозицията за тактиката по отношение на САЩ и новите мита
Премиерът Наредра Моди има подкрепата на опозицията за тактиката по отношение на САЩ и новите мита

На индийския фондов пазар не е имало никакви признаци на паника ден след като САЩ обявиха 50-процентови мита върху стоки от Индия и заплашиха със вторични санкции заради продължаващата ѝ търговия с руски петрол, съобщи CNBC.

В Индия има широко съгласие, че последната ескалация от страна на САЩ е просто тактика за натиск с цел ускоряване на търговските преговори. Според публикацията, премиерът на Индия Нарендра Моди вече дори получава подкрепа от индийската опозиция.

Рахул Ганди, лидер на най-голямата опозиционна партия – Индийския национален конгрес, нарече санкциите за покупка на руски петрол „икономически рекет“ от страна на американския президент Доналд Тръмп. Това може само да засили решимостта на индийските преговарящи, особено по теми, които пряко засягат фермери, рибари и животновъди.

Според повечето оценки, загубите от прекратяване на търговията със САЩ за Индия ще бъдат значителни, но не и катастрофални. Най-песимистичната прогноза идва от Morgan Stanley. Според тях, ако всички индийски стоки бъдат обложени с 50% мито, ефектът върху брутния вътрешен продукт на Индия ще бъде около 60 базисни пункта, което се равнява на около 23 милиарда долара.

От друга страна, отварянето на индийския пазар за американски млечни продукти – един от най-спорните въпроси – ще струва на Индия около 20 милиарда долара, според изчисленията на SBI Research, изследователско подразделение на най-голямата банка в страната. По данни на SBI, малко над половината от тези разходи ще се отразят директно на фермерите под формата на спад в крайните цени, ако правителството не компенсира загубите.

Допълнителните мита също може да имат катастрофални последици за индийските компании, занимаващи се с обработка на скъпоценни камъни и бижута, а индийските износители на морски дарове – които продават по-голямата част от продукцията си в САЩ – може да загубят почти 3 милиарда долара годишно поради действащото в момента 25-процентно мито, твърдят анализатори от Morgan Stanley.

Междувременно индийската текстилна индустрия очаква бизнес на стойност 5 милиарда долара да напусне страната в следващите няколко месеца заради митата.

На фона на заплахите на Тръмп за вторични санкции срещу Индия, Моди планира първото си посещение в Китай от 2018 г. насам. Също така, съветникът по националната сигурност на Индия Аджит Довал се срещна с руския президент Путин. Подробности за обсъдените теми не бяха дадени.

По време на двустранните разговори за сигурността Москва и Делхи потвърдиха своя ангажимент към стратегическото си партньорство, отбелязва Ройтерс. 

 

 

