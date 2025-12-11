САЩ ще искат достъп до социалните мрежи на туристите за пет години

Туристи от десетки страни, включително Обединеното кралство и всички останали приятелски страни, може да бъдат помолени да предоставят петгодишна история на профилите си в социалните медии като условие за влизане в Съединените щати, съгласно ново предложение, представено от американски служители, съобщава Би Би Си.

Новото условие ще засегне хора от десетки страни, които имат право да посетят САЩ за 90 дни без виза, стига да са попълнили формуляр за електронна система за разрешение за пътуване (ESTA).

Новият формуляр ще изисква от кандидатите не само да предоставят историята си в социалните мрежи за последните 5 години, но и всичките си телефонни номера и имейл адреси, използвани през последните пет и десет години, както и повече информация за членовете на семейството.

Мярката е обвързана с изпълнителна заповед на Тръмп от януари, насочена към "защита на Съединените щати от чуждестранни терористи и други заплахи за националната сигурност". Подобни изисквания вече бяха въведени за кандидати за студентски визи и визи за квалифицирани работници. Служители са инструктирани да проверяват за лица, които "подкрепят или подпомагат определени чуждестранни терористи" или извършват "незаконен антисемитски тормоз или насилие".