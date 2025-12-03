Забрана за интернет профили на деца в Австралия бе срещната на нож

От 10 декември децата под 16 години в Австралия ще са без право на профили в социалните мрежи. Правилата бяха постановени с нов закон, а насреща очаквано се появиха остри реакции.

Петнадесетгодишният Ноа Джоунс от Сидни подаде иск срещу правителството. По-конкретно - срещу министъра на комуникациите Аника Уелс и комисаря по онлайн безопасността Джули Иниман Грант.

Реагира и YouTube. Според представители на платформата така децата ще бъдат по-малко защитени, защото строгият родителски контрол в тяхната платформа ще бъде премахнат. Реално тийнейджърите ще имат възможност да слушат музика, но без право да си създават акаунт. Аника Уелс отвърна: "Ако YouTube напомня на всички, че не е безопасен, това е проблем, който трябва да реши."

Като цяло правителството признава, че забраната не е съвършена, ще мине доста време, докато проработи. YouTube пък заяви, че ще архивира акаунтите, за да бъдат възобновени, след като потребителите навършат 16 години.