Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

75% от родителите са "за" забрана на социалните мрежи под 15 г.

Нужен е микс от мерки, с които да ограничим вредното влияние върху децата, коментира министър Вълчев

20 Ноем. 2025
МОН започва онлайн допитване затова доколко се одобрява забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 г.
МОН
МОН започва онлайн допитване затова доколко се одобрява забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 г.

74.8% от родителите одобряват забрана на социалните мрежи под 15-годишна възраст. Това показва проучване по темата на агенция "Мяра", представено от Първан Симеонов на кръгла маса на министерството на образованието. По думите му изследването не е представително - то е сондаж по телефона и регистрира обществени инстинкти, а не нагласи, но така или иначе показва, че попътен вятър за промяната има.

Инициативата на МОН бе съвместна с комисиите по образование, по демографската политика, по здравеопазването и по социалната политика, като целта й бе да се проведе обществен дебат за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците, както и за възможните подходи за регулиране на употребата им.

Министър Вълчев цитира данни на СЗО, според които след 2010 г. има рязко увеличение на психичните проблеми сред подрастващите в Европа, като пандемията е ускорила тази тенденция. "Ако през 1994 г. 49% от 15-годишните момичета са проявявали по един психологически симптом седмично, то през 2022 г. този дял се увеличава на близо 75%", отчете министърът. При момчетата тези стойности през 1994 г. са били 35%, а през 2022 г. увеличението достига до 50%. Друго изследване между 204 държави показва, че страната ни е водеща по скорост, с която се влошава психичното здраве на децата и младежите до 24 г., като ключова роля има новата дигитална среда. "Според изследвания децата прекарват близо 2 часа дневно в социалните мрежи. Това е повече от 10% от времето, в което са будни", посочи той.

По думите му прекомерната употреба на социални мрежи засилва тревожността, понижава самооценката чрез постоянни социални сравнения, увеличава риска от депресия, нарушава съня и води до изолация. Същевременно безцелното „скролване“ потиска и забавя развитието на ключови когнитивни, социално-емоционални и двигателни умения, особено в ранна възраст. "Освен че оказват вредно въздействие, социалните мрежи имат и умишлено заложени пристрастяващи елементи и не може да очакваме, че ще се справим с проблема само с говорене. Убеден съм, че с подходящ микс от мерки - разумно ограничаване на използването им, разговори с родителите, промяна на нагласите, обучение на учителите, системни решения в технологичните фирми и др. - може да постигнем добри резултати", посочи той.

"95% от учениците от 11 до 16 г. са ежедневно в социалните мрежи, а 1/3 от тях са в постоянна свързаност с устройството си. Най-много се използва TikTok, който залага на кратки 30 секундни видеа, изискващи нисък праг на внимание и криещи риск от екранна зависимост", посочи Калоян Дамянов от регионалния център за приобщаващо образование в София. По думите му е нужна не крайна забрана, а регулативна рамка - за минимална възраст за използване на социалните мрежи, часови лимити, информирано съгласие на родителите, механизъм в платформи, защитаващ децата и т.н. Министърът на електронното управление Валентин Мундров призова родителите задължително да слагат родителски контрол на телефоните на децата и отбеляза, че повереното му министерство планира въвеждане на система за проверка на възрастта за достъп до социалните мрежи - дигитален портфейл, (какъвто се подготвя и на ниво ЕС), който обаче се очаква да бъде готов чак в края на следващата година. 

"Мониторирането от страна на родителите вече стига невиждани висоти. Понякога децата се опитват да се скрият от родителите си в социалните мрежи, но няма къде да отидат", отбеляза депутатът от Елисавета Белобрадова, която обърна внимание и на пристрастеността на самите родители към социалните мрежи. "Добре, ще използваме родителски контрол, но каква алтернатива даваме на децата? От малки ги държим за кабела, в училище не ги учим да учат активно, едно обикновено излизане до Витоша не сме им организирали, а очакваме да са някъде другаде", коментира Пламена Николова от фондация "Райз". Тя даде пример с Исландия, която е намалила от 42% на 5% младежите, които пият, и от 40% на 3% на тези, които пушат, с една мярка - създаване на изключително много възможности за извънкласни дейности, спорт и изкуства за учениците, в близост до техния дом, като за целта са предоставяни ваучери на семействата.

"Проблемът е социален и здравен. училището не трябва да е водещо", заяви Снежина Георгиева, директор на 43-то училище в столицата. По думите й промяната може да се случи чрез редакция на закона за закрила за детето, в който да се разширят задълженията на родителите и да се гарантира техният ангажимент. "Съгласие има, но очакваме някой друг да го предложи, например това да са лошите директори?", посочи и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, който също наблегна на отговорността на родителите и на нуждата от адекватни санкции при неизпълнение на евентуална забрана, ако се въведе такава.

"Виртуалният Аз вече е част от нашия нов Аз. Бихме тръгнали срещу естествения ход на времето, ако забраним социалните мрежи. Нужни са регулации в разумни граници", посочи Александър Кръстев, доцент по възрастова психология във Великотърновския университет. "Кое точно регулираме - социалните мрежи, кратки видеа или съдържанието за възрастни", попита и Цветомир Тодоров от Института за правни инициативи. По думите му трябва да е ясно какво забранява и кой санкционираме - родителите, децата или фирмите. 

 

АНКЕТА

Като продължение на дискусията МОН организира и онлайн допитване затова доколко се одобрява забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 г. Всеки може да участва в анкетата тук: https://kazva.bg/monsocialmediaban.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

социални мрежи, ученици, деца, родители

Още новини по темата

Очаква се повече родители да могат да работят дистанционно
13 Ноем. 2025

Тийнейджъри на дигитален детокс - отровата е в дозата
03 Ноем. 2025

Шестокласниците имат 3.42 на извънредния тест по математика

13 Окт. 2025

600 000 души ще получават по-висока минимална заплата
06 Окт. 2025

Няма телефон, няма проблем
06 Окт. 2025

Родителите няма да връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъствия
01 Окт. 2025

Дни преди крайния срок цари хаос със здравните карти на учениците
24 Септ. 2025

Родители на деца до 12 г. ще имат право да работят онлайн
24 Септ. 2025

Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача
03 Септ. 2025

Учениците с профилактичен преглед няма да носят бележки

03 Септ. 2025

"Амалипе" сигнализира за проблемно използване на "ромски" в училищния закон
31 Авг. 2025

Ученическите ваканции: 12 дни по Коледа и 10 дни напролет

27 Авг. 2025

Все повече ученици от уязвимите групи се явяват на матура
26 Авг. 2025

19% от учениците учат ИКТ, но само 2% работят в тази област
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън