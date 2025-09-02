Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача

Те не ги подкрепяли, но не можели да ги спрат, и сега ще бъдат глобени от полицията

03 Септ. 2025Обновена
Децата се били качили на покрива не през най-високата сграда в София, а през крана, който е до нея, твърди полицията
БГНЕС
Децата се били качили на покрива не през най-високата сграда в София, а през крана, който е до нея, твърди полицията

Децата, качили се на кран в София във вторник вечерта, са обяснили пред полицията, че са го направили "заради адреналина и да си направят интересни снимки", а пък част от родителите са знаели за действията им, но не са могли да ги възпрат.  Това съобщи пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов.

"Прави впечатление, че част от родителите са били запознати с тяхната дейност. Естествено, не са я подкрепяли, но не са могли да въздействат на децата си да преустановят тази дейност. Нямаме информация да са се качвали на други сгради. Тази е привлякла тяхното внимание, тъй като е една от най-високите сгради на Балканския полуостров", обясни полицейският шеф. 

Всичките 7 деца, които са на възраст между 13 и 17 години, са установени още вчера след покатерването им по кран на новострояща се сграда. Николов уточни, че след като децата са непълнолетни, административните санкции ще бъдат за техните родители. 

"Имало е охрана на сградата, качили са се по самия кран, който се извисява на 205 метра височина. Имаме един 13-годишен, трима 15-годишни, един 17-годишен и впоследствие двама, които установихме на домашните им адреси - на по 16 години", обясни директорът на СДВР.

Николов разказа и как се е стигнало до случката и до намесата на полицията. "Вчера в дежурната на Седмо районно управление, около 20:00 часа, е постъпил сигнал за това, че петима младежи се катерят по новострояща се сграда или по-скоро по кран, използван за новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе". Нашите екипи на място установиха две лица, които бяха слезли вече от крана, и други три, които бяха все още на доста голяма височина от земята. Бяха застрашени от евентуално падане. След внимателен инструктаж от нашите служители, те бяха свалени. Беше получена информация от тях, че в сградата или на крана се намират още две лица, които се притесняват да слязат. С оглед на това проведохме спасителна операция, съвместно с колегите от пожарната и колегите от Столична община. Бяха извикани на място алпинисти, които да помогнат на децата. Установихме, че няма деца в опасност към настоящия момент и претърсихме цялата сграда, за да се уверим, че няма други застрашени деца", разказа Николов.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София, кран, деца

Още новини по темата

Половин София остава без топла вода за 9 дни
31 Авг. 2025

Човекът на "Градска мобилност" е с обвинение за нараняване на двама души
28 Авг. 2025

Новаци и турска фирма влизат в битка за милиони в София
08 Авг. 2025

Съд рязко намали присъдата на майката, убила децата си в Сандански
01 Авг. 2025

81% повече израелски туристи са дошли в София

29 Юли 2025

Децата започнаха сами да ограничават екранното си време
26 Юли 2025

Нов връх в София - трамвай тегли кола
07 Юли 2025

София променя линии на градския транспорт
26 Юни 2025

Столична община слага 21 нови камери за скорост
20 Юни 2025

Кола влетя в офис в София
18 Юни 2025

"Синият лъв" и къщата на Гешов ще стават детски градини
10 Юни 2025

Излезе класирането за 1. клас в София
02 Юни 2025

Картите за градския транспорт в София се удължават с 6 дни
30 Май 2025

Бюджетът на София мина измъчено със скандали и пренаписване

29 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар