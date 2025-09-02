Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача

БГНЕС Децата се били качили на покрива не през най-високата сграда в София, а през крана, който е до нея, твърди полицията

Децата, качили се на кран в София във вторник вечерта, са обяснили пред полицията, че са го направили "заради адреналина и да си направят интересни снимки", а пък част от родителите са знаели за действията им, но не са могли да ги възпрат. Това съобщи пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов.

"Прави впечатление, че част от родителите са били запознати с тяхната дейност. Естествено, не са я подкрепяли, но не са могли да въздействат на децата си да преустановят тази дейност. Нямаме информация да са се качвали на други сгради. Тази е привлякла тяхното внимание, тъй като е една от най-високите сгради на Балканския полуостров", обясни полицейският шеф.

Всичките 7 деца, които са на възраст между 13 и 17 години, са установени още вчера след покатерването им по кран на новострояща се сграда. Николов уточни, че след като децата са непълнолетни, административните санкции ще бъдат за техните родители.

"Имало е охрана на сградата, качили са се по самия кран, който се извисява на 205 метра височина. Имаме един 13-годишен, трима 15-годишни, един 17-годишен и впоследствие двама, които установихме на домашните им адреси - на по 16 години", обясни директорът на СДВР.

Николов разказа и как се е стигнало до случката и до намесата на полицията. "Вчера в дежурната на Седмо районно управление, около 20:00 часа, е постъпил сигнал за това, че петима младежи се катерят по новострояща се сграда или по-скоро по кран, използван за новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе". Нашите екипи на място установиха две лица, които бяха слезли вече от крана, и други три, които бяха все още на доста голяма височина от земята. Бяха застрашени от евентуално падане. След внимателен инструктаж от нашите служители, те бяха свалени. Беше получена информация от тях, че в сградата или на крана се намират още две лица, които се притесняват да слязат. С оглед на това проведохме спасителна операция, съвместно с колегите от пожарната и колегите от Столична община. Бяха извикани на място алпинисти, които да помогнат на децата. Установихме, че няма деца в опасност към настоящия момент и претърсихме цялата сграда, за да се уверим, че няма други застрашени деца", разказа Николов.