София планира изграждането на 9 нови паркинга

Столичната община планира изграждането на 9 нови паркинга, които да осигурят над 2000 допълнителни места за паркиране в рамките на следващите 12-18 месеца, съобщи кметът на София Васил Терзиев. Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени.

Плановете идват на фона на обявени от общината, но блокирани засега от съда, намерения за сериозно поскъпване на платеното паркиране в София.

Терзиев посочи, че в последните месеци са анализирани 269 имота по ясни и обективни критерии - собственост, градоустройствена готовност, наличие на археология, транспортна обезпеченост и реални нужди от паркиране. Като първа фаза са избрани 9 терена с изчистен правен статут, позволяващ бърза реализация. Терените са общинска собственост и не се предвижда възможност за промяната ѝ. Част от проектите ще включват и допълнителни обществени функции, като зелени покриви или спортни съоръжения, добави кметът.

Паркингите са планирани в районите „Овча купел“, „Илинден“, „Надежда“, „Сердика“, „Подуяне“, „Красно село“ и „Младост“, като в „Овча купел“ са предвидени три обекта. Част от тях ще бъдат разположени в близост до метростанции и ще изпълняват функцията на буферни паркинги, като целта им е да насърчават комбинираното пътуване и използването на обществения транспорт. Най-големият терен е в район „Илинден“ и предвижда около 400 паркоместа.

"Това е първата стъпка от по-дългосрочна политика за решаване на проблема с паркирането в София. Целта ни не е отделни, откъслечни инициативи, а устойчив модел, който да позволява бърза реализация на повече паркинги през следващите години", каза Терзиев. Заместникът по транспорта Виктор Чаушев заяви, че реализацията на паркингите е част от по-широк пакет от мерки за овладяване на автомобилния натиск в столицата и изграждането им ще бъде съобразено с околната среда и жилищната структура на районите.

Председателят на работната група за публично-частно партньорство и общински съветник Бойко Димитров обясни, че за по-големите обекти е избран концесионният модел, който дава по-голям контрол на общината върху условията на експлоатация и гарантира прозрачност. По думите му предстои внасяне на доклад в Столичния общински съвет за включване на деветте терена в плана за концесиите, след което ще бъдат изготвени финансово-икономически анализи и ще започнат процедурите.