Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София планира изграждането на 9 нови паркинга

Срокът за това е 18 месеца

Днес, 13:39
Новите паркинги следва да са факт до година и половина.
Илияна Кирилова
Новите паркинги следва да са факт до година и половина.

Столичната община планира изграждането на 9 нови паркинга, които да осигурят над 2000 допълнителни места за паркиране в рамките на следващите 12-18 месеца, съобщи кметът на София Васил Терзиев. Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени.

Плановете идват на фона на обявени от общината, но блокирани засега от съда, намерения за сериозно поскъпване на платеното паркиране в София.

Терзиев посочи, че в последните месеци са анализирани 269 имота по ясни и обективни критерии - собственост, градоустройствена готовност, наличие на археология, транспортна обезпеченост и реални нужди от паркиране. Като първа фаза са избрани 9 терена с изчистен правен статут, позволяващ бърза реализация. Терените са общинска собственост и не се предвижда възможност за промяната ѝ. Част от проектите ще включват и допълнителни обществени функции, като зелени покриви или спортни съоръжения, добави кметът.

Паркингите са планирани в районите „Овча купел“, „Илинден“, „Надежда“, „Сердика“, „Подуяне“, „Красно село“ и „Младост“, като в „Овча купел“ са предвидени три обекта. Част от тях ще бъдат разположени в близост до метростанции и ще изпълняват функцията на буферни паркинги, като целта им е да насърчават комбинираното пътуване и използването на обществения транспорт. Най-големият терен е в район „Илинден“ и предвижда около 400 паркоместа.

"Това е първата стъпка от по-дългосрочна политика за решаване на проблема с паркирането в София. Целта ни не е отделни, откъслечни инициативи, а устойчив модел, който да позволява бърза реализация на повече паркинги през следващите години", каза Терзиев. Заместникът по транспорта Виктор Чаушев заяви, че реализацията на паркингите е част от по-широк пакет от мерки за овладяване на автомобилния натиск в столицата и изграждането им ще бъде съобразено с околната среда и жилищната структура на районите.

Председателят на работната група за публично-частно партньорство и общински съветник Бойко Димитров обясни, че за по-големите обекти е избран концесионният модел, който дава по-голям контрол на общината върху условията на експлоатация и гарантира прозрачност. По думите му предстои внасяне на доклад в Столичния общински съвет за включване на деветте терена в плана за концесиите, след което ще бъдат изготвени финансово-икономически анализи и ще започнат процедурите.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София, паркинги

Още новини по темата

София развива свой микроклимат
09 Дек. 2025

Отряд "Кобра" търси в "Люлин" кой финансира провокаторите
09 Дек. 2025

МВР се самопохвали, че действало по европейски срещу вандалите
02 Дек. 2025

Съд пусна срещу 5000 лв. изпотрошилия 6 коли на "Витошка"
05 Ноем. 2025

12-годишен е намушкан с нож в училище в София
21 Окт. 2025

Шефът на СДВР иска да има металдетекторни рамки в моловете
20 Окт. 2025

Столична община се опитва да върне графика за боклука в кризисните райони

18 Окт. 2025

Центърът на София ще е затворен днес и утре заради маратон и мач
11 Окт. 2025

Гл. архитект на София: Огромни територии в столицата са превърнати в бент
09 Окт. 2025

Елин Пелин, Панагюрище и Ботевград ще помагат на София за боклука

07 Окт. 2025

Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин“ и "Красно село“
04 Окт. 2025

Има загинал при пожара в столичния "Гоце Делчев"
02 Окт. 2025

"Камбаните" станаха символ на Младост", а Лъвов мост - на "Банишора"
24 Септ. 2025

Центърът на София е затворен заради "Ден без автомобили"
22 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ