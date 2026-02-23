Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Незаконното сметище на "Факултета" стана паркинг за иззети коли

На терен от 16 декара може да се съберат около 400 автомобила, обявиха от СДВР

Днес, 13:29
Новооткритият паркинг
БГНЕС
Новооткритият паркинг

Паркинг за съхраняване на иззети автомобили от столичната полиция с капацитет 400 автомобила беше открит в кв. "Факултета" в столичния район "Красна поляна" от председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, районния кмет Димитър Петров и директора на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов.

"През май 2024 г. от СОС предложиха незаконното сметище в кв. "Факултета", да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвани"я, припомни Цветомир Петров.

"Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, който от повече от 10 години се използва като нерегламентирано сметище:, посочи Петров. Той каза, че на незаконното сметище преди са се горели отпадъци, което е замърсявало много въздуха в "Красна Поляна" и в цяла София.

"През август 2023 г. влезе в сила нов закон, с който им се отнемат автомобилите на водачи, употребили алкохол и наркотични вещества, каза Любомир Николов. Ние ги отнемаме като веществено доказателство по досъдебните производства. Към настоящия момент в СДВР са образувани над 2900 досъдебни производства по тези членове и са иззети над 1200 автомобила, като част от тях вече са и иззети в полза на държавата", каза Николов.

"След изземане на автомобила и приключване на досъдебното производство, с което се доказва вината на водача, автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата. Ако водачът е управлявал чужд автомобил, той е длъжен да заплати себестойността на съответното превозно средство", припомни разпоредбите на закона директорът на СДВР.

Той добави, че ако се докаже вина, конфискуваните автомобили се приобщават към бюджета на България и впоследствие съответните институции могат да ги продадат или предоставят на други организации, които имат нужда от ползването им като държавна собственост.

"Към настоящия момент имаме удържавени 144 автомобила, което е около 10% от общия брой на иззетите автомобили", информира още директорът на СДВР

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

конфискувани автомобили, паркинги

Още новини по темата

6 евро на час е таксата на реновирания покрит паркинг на летище София
10 Февр. 2026

Летище София открива покрития паркинг след мащабен ремонт
06 Февр. 2026

София планира изграждането на 9 нови паркинга
15 Дек. 2025

И Летище София се сдоби със "златен" паркинг
07 Яну. 2025

София дава сметище във "Факултета" за паркинг на СДВР
14 Май 2024

МВР се задръсти с отнети коли на пияни и дрогирани

02 Март 2024

Държавата ще взима за себе си отнети коли на пияни и дрогирани
27 Февр. 2024

Граждани се бунтуват срещу конфискуваните коли в София
31 Яну. 2024

МВР иззе вече 1500 автомобила на пияни и дрогирани
07 Яну. 2024

Държавата ще запазва за себе си конфискуваните скъпи коли
27 Дек. 2023

Луксозни коли на пияни и дрогирани пълнят търгове на НАП
11 Дек. 2023

НАП започна да продава колите на дрогирани и пияни шофьори
24 Ноем. 2023

Главният прокурор инструктира как да се изземат колите на пияните шофьори
14 Септ. 2023

Полицията в Бургас се похвали с 80 конфискувани коли за месец
11 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?