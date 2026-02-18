Медия без
Пътят на Антон Славчев към градската прокуратура е разчистен набързо

Казусът престоя във ВАС 2 години, но сега вече е разплетен в полза на бившия шеф на КПК

Днес, 06:44
Антон Славчев ще е прокурор в Софийската градска прокуратура, която трябва да реши ще го разследва ли за натиск върху свидетели по делата на Благомир Коцев и Никола Барбутов.
Доскорошният шеф на закритата антикорупционната корупция Антон Славчев вече може да встъпи като прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП). Това следва от определение на Върховния административен съд, пред който беше обжалвано назначаването на Славчев за обвинител, съобщи "Лекс".

Славчев е поискал предварително изпълнение на решението, с което е назначен за обвинител в СГП, но междувременно пък човекът, който оспори неговото назначаване, също е започнал работа в прокуратурата. Така правният му интерес е отпаднал и съответно жалбата му е оставена без разглеждане, а Славчев може да встъпи като прокурор в СГП, става ясно от мотивите на ВАС.

Конкурсът за първоначално назначаване в окръжните прокуратури беше обявен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 1 август 2023 г. Местата бяха 10, две от които в ключовата СГП. Класирането излезе на 5 декември 2023 г., пълните шестици бяха две, едната - на Славчев. Две седмици по-късно класираните кандидати бяха назначени. Но двама от неуспелите претенденти Димитър Ганев (класиран на 42 позиция) и Таня Атанасова (на 16-а) обжалваха.

Ганев оспори всички назначения, докато Атанасова - само това в Сливен.

След образуването на делото пред ВАС, Димитър Ганев поетапно се отказа от обжалването на редица назначения, като на финала останаха само тези на Антон Славчев и Олга Артинова (и двамата спечелили конкурса за СГП). Междувременно Ганев се яви на външния конкурс за районните прокуратури и беше класиран за Софийската районна прокуратура. През лятото на миналата година той е назначен за обвинител, а през януари т.г. стана и зам.-районен прокурор на София.

На 13 февруари Народното събрание освободи Антон Славчев след подадена от него оставка.

След освобождаването му Славчев е поискал от ВАС да допусне предварително изпълнение на решението на Прокурорската колегия от 20 декември 2023 г., с което е назначен за прокурор в СГП.

Така Ганев губи правния си интерес да обжалва, а Славчев вече няма смисъл да иска предварително изпълнение на встъпването си в длъжност, защото може да встъпи. От вчера титулярен шеф на СГП е Емилия Русинова. Нищо чудно скоро да видим Славчев като неин заместник.

Интересното е, че в момента в СГП има разследване за това дали Славчев е упражнил натиск върху свидетели по делата на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов и на варненския градоначалник Благомир Коцев. Преписката е възложена на следствения отдел на градската прокуратура.

Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела
Прокуратурата е възложила проверката за натиск по делото срещу Благомир Коцев, упражнен от служители на Комисията за противодействие на корупцията на. Комисията за противодействие на корупцията.
СЕГА
15 Яну. 2026

 

