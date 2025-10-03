Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев"

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу кмета Благомир Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие. Това стана ясно днес, по време на гледането на мерките за неотклонение на двамата задържани с Коцев общински съветници - Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Иванов е посочил не друг, а лично шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев като човек, упражнил натиск. Преди да разпише протокола с показания срещу Коцев, разследващите му подали телефон, а от другата страна бил Славчев. Иванов чул: "Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко, ще те затворя за 9 месеца, ако не говориш или не пишеш". "Сега" потърси коментар от Славчев, но засега няма отговор на въпросите, които му бяха пратени.

Всичко това бе разказано от хора от щаба на Коцев, присъствали в залата на мерките днес. БНТ добави и още един цитат от Славчев на база показанията на Иванов: "Децата ти няма да могат да те познаят". Иванов е бил разпитан вчера.

Прокуратурата е поискала да не бъде уважено казаното от Иванов. Адвокатите на съветниците пък смятат, че разпитът му е огромен скандал, прокуратурата сама трябвало да поиска промяна на мерките. Съдът все още не се е произнесъл за тях.

"Сега" изпрати въпроси на говорителката на Софийската градска прокуратура и зам.-градски прокурор Десислава Петрова дали нещо е предприето след разпита на Иванов. Въпроси бяха пратени и до шефа на пресцентъра на Борислав Сарафов. Засега отговори няма.

Според информация на "Сега" повторният разпит на Иванов е бил вчера следобед и е продължил около 3 часа. Проведен е от двама от наблюдаващите прокурори - Ахмед Кокоев и Георги Иванов.

Пред тях Диан Иванов разказва как на 8 юли му се обадили от КПК, за да му кажат, че го чакат пред дома му във Варна, после получил още обаждания, последното - да се яви в областната дирекция на МВР във Варна. Междувременно му звънели журналисти да го питат вярно ли е, че е свидетелствал срещу кмета, а той отговарял, че не е давал показания.

Явил се пред сградата на МВР следобед и заедно с мъж и жена, служители, влезли вътре и отишли в кабинет. В един момент се появил служител с риза и вратовръзка. Не му се представил, но му казал, че обвинението му е "нарисувано", но може да се измъкне срещу правилните показания. Обяснили му, че няма право на адвокат като свидетел (което по принцип не е вярно, б.а.). Друг мъж му казал, че трябва да напише поне 10 страници напоително. Постоянно го питали за парите за ПП.

По някое време го извели в коридора, където служител му обяснил, че говори с Антон Славчев по вайбър и му дал телефона. Иванов чул глас от другата страна, който припознал като на Славчев. Той казал вече цитираните закани.

После му дали телефона му, който преди това бил прибран, за да се обади на сина си и да му каже, че не може да се прибере вкъщи. Той се свързал със сина си, който звучал притеснен, казал му, че пред дома има има жандармерия и ГДБОП и че са го разпитвали. Служителите обяснили на Иванов, че ще пуснат сина му да си влезе вкъщи, след като подпише показанията си.

В хода на разпита му казала да каже една-две фирми, с което Коцев се е уговарял.

Иванов свидетелства, че не може да каже имената на служителите, тъй като никой не му се е представил, но двама от тях описва.

Казвали му, че не знае какво ще му се случи в ареста, с какви болести ще излезе.

Иванов свидетелства, че през цялото време се страхувал за живота и здравето си, както и за семейството си. Директно му казвали, че като влезе в ареста, ще се съсипят здравето и семейството му.

На следващия ден отново бил викнат в МВР.

