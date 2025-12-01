Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите

Благомир Коцев (ПП, ПП-ДБ) смята да съди за лъжесвидетелстване хората, които дадоха показания срещу него, стана ясно днес сутринта, когато той влезе в сградата на община Варна. Обясни, че ще го направи, когато приключи сагата около него, "когато истината излезе наяве". Думите на Коцев бяха в контекст на бившата общинарка Биляна Якова, която подава сигнали в Общинската избирателна комисия, свидетелства в делото и сезира институции за пране на пари при даренията за паричната гаранция на кмета. Но се разбра, че той няма предвид само Якова, а всички "кошаревски свидетели". "Да напомня, че лъжесвидетелстването е криминализирано в нашата страна", каза кметът на Варна.

Съдът за лъжесвидетелстване или набеждаване минава през прокуратурата. Съответният човек подава сигнал. Ако тя прецени, преследва деянието.

Коцев влезе в кабинета си около 8.45 часа. Движейки се пеш, пред общината бе здрависан от няколко граждани. На самия вход бе посрещнат от журналисти (имаше анонс предния ден, че ще говори). Бяха му направени няколко кадри зад бюрото. Всичко това бяха първите минути на връщането на работа след ареста на 8 юли.

Пред журналистите Коцев каза, че ще има промени в екипа му. Това е нормално, след като за времето на ареста Христо Рафайлов, зам.-кмет по финанси, свидетелства и бе освободен от изпълняващия функциите Павел Попов. Също така Коцев смята да търси ефективен диалог с общинския съвет, след като около година мнозинството бе срещу него.

"През тези 5 месеца не съм губил контакт с моя екип. Всичко, което не е свършено, трябва да се свърши бързо, да влезем в един нормален ритъм на работа", заяви Коцев. Той благодари на всички хора, които го подкрепяха, на дарителите. Преди ареста имало натиск и заплахи да се присъедини към друга партия, но име не спомена. Добави, че подкрепя днешните протести в страната. Очаква се да се включи в тях вечерта, като говори чрез видеовръзка със столичния площад.