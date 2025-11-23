"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета

Събитията около Благомир Коцев продължиха и днес. Малко след 10 часа в Двореца на културата и спорта във Варна се събра Общинската избирателна комисия (ОИК), за да обсъжда сигналите за прекратяване на правомощията на кмета. Пред сградата пък се стече множество, призовано от ПП-ДБ да упражни натиск върху комисията да не го отстранява. Гражданите скандираха срещу "мафията", а на самото заседание влязоха журналисти. То продължи кратко - без произнасяне за Коцев. Решено бе да се изискат още документи по последния сигнал, който бе подаден преди три дни.

Атмосферата пред сградата:

В предишните дни ПП-ДБ развиха тезата, че комисията умишлено се събира спешно в почивен ден, защото техен представител в ОИК е уведомил, че ще отсъства през уикенда. Щяла да се ползва липсата му, за да се събере мнозинство за отстраняването на Коцев. Изтъкнати бяха още нарушения при свикването на комисията, които вчера бяха отхвърлени чрез позиция до медиите от председателя ѝ Велин Жеков (от квотата на ГЕРБ). Пак вчера реагира и Бойко Борисов - призова членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да не гласуват за отстраняването на кмета. Намесата му е силно проблематична, тъй като макар да са определени от партиите, членовете на изборните комисии (би трябвало да) са независими.

Казусът в ОИК е заради отпуските, ползвани от Коцев. Почти през цялото време в ареста той се водеше в отпуск, а има хипотеза, че отдавна го е изчерпал. Името това формално основание може да бъде използвано като претекст да се задвижи процедура по отстраняването му.

За четвъртък е насрочено поредното съдебно заседание по мярката за неотклонение на кмета. Този път то е във Варненския окръжен съд, след като делото бе прехвърлено от столицата в морския град.