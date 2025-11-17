ПП свика протести заради вкарването на варненския кмет в карцер

"Плъхове. 11 градуса постоянна температура. Тясна клетка. Лампата светва в полунощ и не може да бъде отвъртяна. Тормоз. Това са условията, в които са преместени Благо Коцев и Никола Барбутов". Това написа Лена Бориславова в социалните мрежи и призова привържениците си на бунт, след като стана ясно, че кметът на Варна е бутнат в карцер в Софийския затвор. Успоредно бяха насрочени протести. Ще има в София и Варна в четвъртък вечерта.

"Безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи. Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. Не сме съгласни с това! Нека заедно заявим несъгласието си със съдебния произвол на протест срещу беззаконието!", се казва в апела на ПП към гражданите:

Ето какво написа и в профила на самия Коцев неговия щаб по повод преместването: "Преместиха Благо в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там.

Килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на Г. М. Димитров. Няма отопление, няма светлина. Свиждането, което направихме вчера беше по-рестриктивно и контролирано отвсякога".

Само часове по-рано стана ясно, че Благомир Коцев и бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Адвокат Ина Лулчева съобщи за NOVA , че е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда. По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.

Активисти на ПП обясниха преместването, че от затвора по-трудно Коцев можел да разписва документи. ПП, която е партия и на Коцев, и на Барбутов, излезе с позиция. В нея изразява "силно възмущение" от преместването в затвора на Коцев "на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда". Счита, че действията срещу варненския кмет са синхронизирани с тия срещу Барбутов.

ИНОВАЦИЯ

Батакът с варненското управление е пълен. След като на 12 ноември екипът на Благомир Коцев обяви официално, че той ще кметува от ареста без повече да се ползва "инструментът на отпуските" и да се назначава изпълняващ функциите кмет, днес... бе назначен изпълняващ функциите кмет. И то точно на юридическото основание "платен годишен отпуск". Още по-интересно е, че временният кмет е назначен само за един ден, днес. И той не е досегашният Павел Попов, а друг зам.-кмет - Снежана Апостолова. Както и досега за Попов, заповедта за Апостолова е на Коцев, разписана от ареста.

Информацията за всичко това бе съобщена официално в 14 часа днес от община Варна. "Сега" научи, че действието е поради нужда спешно да се разпишат документи от името на кметската длъжност, свързани с общинския съвет.

При обявяването на "кметуването от ареста" заместниците на Коцев обясниха, че той ще разписва документи от ареста. Същевременно признаха очевидното - логистиката е трудна. Най-вероятно с днешната иновация се търси изход в належаща ситуация.

Отделно обаче има проблем с отпуските на Коцев, тоест не ги ли е изчерпал във времето на ареста след 8 юли. Върху това разсъждава Общинската избирателна комисия, те са в сърцето на казуса с евентуалното прекратяване на правомощията му. На 12 ноември зам.-кметовете казаха, че Коцев има право на още отпуск. По-преди това пък отново общината официално твърдеше, че отпуските приключват точно на 11 ноември, поради това ден по-късно бе обявено кметуване от ареста. След днес хаосът е още по-пълен.

Неразбориите се дължат не само на ареста на кмета сам по себе си. Но и на факта, че не е имало толкова дълго държан зад решетките действащ кмет. Колко време може да отсъства един кмет, по какви причини може да отсъства, на какви отпуски има право... - варненският случай отваря голям юридически казус.

По-късно дойде и подробното обяснение за нуждата да се назначи кмет за един ден. "Днес във Варна трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро. За да успеем навреме с предложенията до съвета, се наложи заместник-кметът Снежана Апостолова да бъде упълномощена от Благо за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - днешния, 17 ноември", съобщи екипът на Коцев чрез фейсбук профила му.