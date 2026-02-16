Медия без
Петима мъже са задържани заради палежите срещу кмета на Бистрица

Кметове излизат на протест в подкрепа на Самуил Попов

16 Февр. 2026Обновена
Кметът на Бистрица Самуил Попов
Скрийншот/БНТ
Кметът на Бистрица Самуил Попов

Петима мъже са задържани при мащабната полицейска операция, предизвикана от палежите срещу колата и имота на кмета на Бистрица. Четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

По оперативен начин било установено, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите /прилагаме карта/.

От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.

"Във връзка с издирването на извършителите на палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов със заповед на директора на столичната дирекция, на територията на селото и околностите се провежда мащабна акция с участието на полицейски сили от криминална и охранителна полиция", съобщиха часове по-рано от Столичната дирекция на полицията в официалната си страница във Фейсбук. 

Извършват се проверки на входно-изходните артерии, а криминалисти провеждат активни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на авторите на престъплението. Работи се по всички възможни версии.

Две камери на улицата и една на къщата са записали престъплението и извършителите.

"Едната камера е насочена към автомобила и се вижда какво правят", каза кметът Самуил Попов пред БНТ, цитиран от дир.бг. Лица на кадрите не се виждат, защото са със маски, но се виждат какви действия вършат. Кметът е предал записите на полицията. Той твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от мястото на инцидента. Автомобилът и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов в Бистраца бяха подпалени около един и половина часа тази нощ. Пострадали хора няма, а от колата е останала купчина ламарина.

 Това е втори инцидент с кмета, след като през лятото на миналата година маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството. По време на сегашния инцидент къщата е била пълна с хора. В къщата на третия етаж са спели кметът, съпругата му и четиригодишната им дъщеря. На първия етаж живее племенникът на кмета на Бистрица и неговата майка. Същата нощ няколко приятели са били на гости на племенника му.

Съпричастност

 Палежът предизвика и политически реакции. Кметът на столицата Васил Терезиев призова за незабавна реакция от страна на държавата и попита къде са службите и къде е вътрешният министър, след като и преди е имало заплахи срещу Самуил Попов.

Председателят на Столичния общински съвет остро осъди всяка форма на насилие и сплашване срещу избран представител на местната власт.

В позиция от ПП-ДБ В СОС призоваха органите на реда незабавно да разкрият извършителите.

"Кметът на Бистрица може да разчита на пълната ни подкрепа срещу мутрите, които му запалиха къщата и колата", са казва в позиция на "Да, България", публикувана във Фейсбук

Кметовете на кметства излизат утре на протест заради палежа на автомобила и опит за палеж на дома на колегата им от с. Бистрица Самуил Попов. 

В декларация до медиите от Националното сдружение на кметовете изразяват силното си възмущение и тревога от "проявеното насилие и опасността при изпълнение на служебни задължения на длъжностни лица". Това каза зам.- председателят на сдружението и кмет на смолянското село Момчиловци Сийка Суркова за БНР.

