ПП призова за окупация на парламента във вторник

"Да окупираме парламента идния вторник, когато се приема бюджетът и да не позволим на прасетата да го приемат. Защото после трудно ще е връщането назад", каза лидерът на ПП Асен Василев на многохилядния протест, организиран от ПП в София в защита на варненския кмет Благомир Коцев, който вече над 4 месеца е в ареста. Сутринта там активисти на партията поставиха голямо розово прасе-касичка, което символизира продължаващото крадене на управляващите от бюджета. Преди 2 дни Върховният касационен съд постанови, че делото на Благомир Коцев и двамата общински съветници не трябва да се гледа от Софийски градски съд, а трябва да се върне във Варна.

"Приятели, когато ви кажат, че вие нищо не правите, нищо не променяте, като сте дошли тук, трябва да го понесете с гордост! Защото това е крачка към промяната, която ще увлече и онези, които не идват", каза Кирил Петков, който първи произнесе реч.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия и е направен някакъв ремонт на килията.

Тази сутрин в Нова нюз тя каза, че всеки момент нейният клиент трябва да бъде преместен от София във Варна и там съдът бързо трябва да се произнесе за мярката му за неотклонение. "Надявам се до края на тази седмица по-бързо да се гледа мярката за неотклонение", заяви Лулчева.

Тя определи случилото се като "злоупотреба с власт от страна на прокуратурата, която съдът по мерките толерираше". Прокуратурата е използвала "шмекерски номер", като е вкарала в обвинението "неустановен депутат", за да може делото да бъде в Софийския градски съд.



"Това е малко шизофренно - хем е неизвестно лице, хем е лице с имунитет. Няма неизвестен депутат. Всички депутати са известни", коментира адвокат Лулчева. Тя допълни, че единственият депутат, посочен от свидетелката Пламенка Димитрова, е Асен Василев, но прокуратурата твърди, че депутатът е неизвестен.

Тя изрази съмнение, че целта на процеса е разкриването на обективната истина: "Досега съдът казваше, че Благомир Коцев трябва да бъде задържан, защото са разпитвали свидетели и са изисквали документи и той щял да затрудни разследването. Сега това вече отпада и няма никакво основание господин Коцев да продължава да е в ареста, освен ако основанието не е това, което ние предполагаме от самото начало, а именно - той да бъде отстранен като кмет и да служи като един знак на всички бъдещи кандидати за такива длъжности, които биха дръзнали да застанат не на страната на властта", заключи Лулчева.

"Ще трябва да се пооцапаме! Няма да стане, докато си пием соевото лате и се загръщаме с шалчето. Ще трябва да се сбием с прасетата! Ще трябва да влезем в кочината! Онези нерези сега ни гледат и се страхуват. Днес в НС беше Жоро Боеца. Жоро ходи с патерица. Напълниха целия втори етаж до кабинета на прасето с НСО. Отидохме да ги питаме - верно ли от Жоро Боеца ви е страх?! Ако искаме да извоюваме свободата си, ще трябва да се пооцапаме! Няма да ни стигнат 300 000 гласа. Няма да стане така. В България няма свобода, няма демокрация", каза Иво Мирчев, съпредседател на Демократична България.

Лена Бориславова от ПП отбеляза, че днес за първи път Коцев и Барбутов са били пуснати да се разходят в двора на затвора след 130 дни в ареста. "А в същото време Стоян Мавродиев, обвинен за отклоняване на 130 милиона лева от ББР, го няма и никой не го търси! Платени с вашите данъци !", каза Бориславова и прочете писмо на съпругата на Барбутов. Тя обяснява как децата им на 4 и 6 години вече 5 месеца не виждат баща си. Барбутова разказва, че мъжът й повръщал кръв в ареста. Друг арестант го "успокоил" - от нерви е. "Не търся съжаление, пиша ви, за да ви уплаша!", казва Барбутова.

"Те много силно се надяват, че ще се откажем. Много силно се надяват да ви изплашат, купят или изгонят от България. Но още 2022 г. им казахме, че ще им пречим да крадат!", каза лидерът на ПП Асен Василев. "Много е трудно за хората извън София. Там много трудно си живее. Те са постоянно заплашени! Не им дават дърва, не им чистят снега. Не може да стигне линейка. Единственията начин да ги спрем е да сме повече, да сме заедно и да не се отказваме. Няма да се откажем!", обеща Василев и каза, че този протест е само началото. "Директно казаха, че докато ни добутат до германски данъци с български заплати, няма да се откажат!", заяви лидерът на ПП. "Увеличението на пенсиите за догодина е 1 млрд., а те вдигат разходите с 8 млрд. За Кой са другите 7 млрд.?!", каза Василев и обяви идния вторник блокада на парламента, когато ще бъде приеман бюджетът на второ четене.

Протестът прерасна в шествие към "Орлов мост".

​ След това протестиращите отидоха пред централата на ДПС-НН на ул."Врабча", плътно охранявана от полицаи.

Идентични протести тази вечер се проведоха още в Пловдив, Стара Загора, и, разбира се, Варна. В първите два града се събраха съответно към 400 и 100 души, а край морето митингът също бе посетен (около 1000), като първият, проведен веднага след ареста на Коцев, остава най-многоброен. Оратори тази вечер бяха предимно общинари и варненските лица на ПП-ДБ. След речите им протестиращите блокираха кръстовището пред общината и проведоха шествие. Успоредно организираха две подписки - за освобождаването на кмета и срещу вдигането на данъците и осигуровките в националния бюджет. Кадри от Варна: