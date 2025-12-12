С единодушие НС освободи кабинета "Желязков"

С пълно единодушие Народното събрание одобри оставката на правителството на Росен Желязков. За това гласуваха 227 депутати от всички парламентарни групи - и управляващи, и опозиция. Обсъждането и гласуването на решението за оставката се проведе в отсъствието на членовете на кабинета, както и на водачите на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Дебатът по оставката премина предимно като взаимно замеряне с обвинения между управляващите и ПП-ДБ за това кой отказва да поеме бремето на отговорността за държавата. ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ се зарекоха никога да не работят повече заедно.

В декларация от името на обединението Божидар Божанов обяви, че партиите в правителствената коалиция "продължавате да носите тази отговорност до следващите избори - не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел". "Изолацията на Пеевски започна от площада. Наш дълг е да я завършим, за да прекратим политическата криза, да сложим край на този модел и България да тръгне по нов коловоз", посочи той.

Като първостепенни задачи на ПП-ДБ в следващите седмици той изреди: сваляне на охраната от НСО на Делян Пеевски; обсъждане на възможности за прилагане на санкциите по американския закон "Магнитски"; отстраняване на шефа на държавната антикорупционна комисия Антон Славчев; връщане на гласуването и отчитането на изборните резултати с машини; освобождаване на временния главен прокурор Борислав Сарафов. Божанов дори каза, че ПП-ДБ иска "да бъде изваден Пеевски от кабинет 222А (в парламента - бел.ред.), който не му се полага като четвърта политическа сила".

"ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция. За да сте спокойни го казвам, не защото това е добре", обърна се към ПП-ДБ депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков. Той предупреди обединението, че не трябва да се заричат, че няма да управляват с една или друга формация, защото утре може да се окаже, че ще трябва да си взаимодействат със същата политическа сила.

"Оценката на нашата парламентарна група към нашите министри е положителна. Не чух нито едно конкретно доказателство, че министър на ГЕРБ-СДС е участва в корупционна схема", коментира Биков отиващото си правителство. Той призна, че управляващите "допуснаха грешки, които не трябваше да се допускат, от гледна точка на демонстрация на сила и арогантност".

По отношение на бъдещото депутатът заяви, че кабинетът ще внесе в парламента закон за удължаване на държавния бюджет от тази година, но оттам нататък всички бюджетни въпроси трябва да се отнасят към лидера на ПП Асен Василев и президента Румен Радев. Той специално се обърна към държавния глава с призив да оглави партия и да се яви на предстоящите избори.

Самият Асен Василев заяви, че страната се управлява от един "порочен модел", който беше отхвърлен от протестиращите граждани. "Вие сте в основата на този порочен модел и с вас няма как да взаимодействаме, докато не се отречете от него, а вие няма да го правите, защото е във вашата ДНК", обърна се лидерът на ПП към депутатите от ГЕРБ-СДС.

Той упрекна управляващите, че се опитват да прехвърлят отговорността върху него и ПП-ДБ, въпреки че според Конституцията правителството им все още я носи. "С удоволствие бих поел отговорността още в този момент, но Конституцията не ми дава това право ... Вие искате да ни вмените отговорност за глупостите, които ще гласувате в този парламент с вашето мнозинство. Няма да стане", отсече Василев.

Драгомир Стойнев от БСП предрече, че страната се връща към "политическия хаос". Според него политически разговор трябва да има, защото иначе "едно леко разклащане може изцяло да промени траекторията на нашата родина". По отношение на кабинета Стойнев заяви, че министрите на БСП могат да вървят с "високо вдигнати глави".

От АПС на Ахмед Доган посветиха участието си в дебата на закъснели обяснения за подкрепата си за кабинета "Желязков". Шефът на групата Хайри Садъков разказа за опитите да се направи "санитарен кордон, който да изолира модела "Пеевски"" и провалът им, който довежда до излизането на АПС от мнозинството.

Радостин Василев от МЕЧ заяви, че очаква в следващия парламент политиците "да намерят сила да се противопоставят веднъж завинаги на модела". "Положителното в тези протести е, че дават един дългосрочен хоризонт – рано или късно, ГЕРБ си заминава. Това е неразпознаваем политически субект сред младите хора. Делян Пеевски е катализатор, който може да предизвика гражданска война в България", каза Василев.