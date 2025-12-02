ГЕРБ-младежи се представиха за жертва на омразата

Младежкото подразделение на ГЕРБ се представи за жертва на омразата, след като на снощния протест провокатори разбиха офиса на партията на бул. "Дондуков".

Председателят на младите гербери Никола Скорчелиев поде пламенно слово за това, че младите хора трябва да са обединени, да са израз на свободата, а не да се потрошават открити пространства. В действителност партийният клуб на ГЕРБ беше разбит от внедрилите се в протеста агитки, които използваха столовете в залата за атака срещу полицаите. "Това, което говорят нашите политически опоненти, че ние сме организирали тези агитки, според вас щяхме ли да чупим собствения си офис", заяви Николай Алгафари, който в момента е депутат в парламента.

На въпрос на репортери защо щорите на офиса на ГЕРБ винаги са спуснати, когато той не работи, а пък точно вчера са били вдигнати, Алгафари коментиа, че "това няма нищо общо". "Млади хора под никаква форма не нагнетяват гласа на омразата, ние говорим за това как заедно да правим добро за страната", каза той.

На последващ въпрос защо полицията не се е намесила, Алгафари отговори, че е била "по-надолу, където имаше протестиращи". В действителност полицията беше направила кордон срещу агитките, но не педприе мерки, а безучастно ги гледаше как чупят и палят наред.

От ГЕРБ-младежи обаче се оказаха на коренно различна позиция за липсата на реакция на МВР. Според тях полицията се справила със задълженията си, не е била провокирана и не е отговорила на агресията с агресия.