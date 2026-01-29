Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Асен Василев загуби делото за 250 000 лв. срещу Тошко Йорданов

Днес, 11:45
Асен Василев
БГНЕС
Асен Василев

Лидерът на ПП Асен Василев губи на първа инстанция гражданското дело, което водеше срещу Тошко Йорданов от ИТН, видя "Сега" в деловодните регистри. Василев претендираше за 250 000 лв., като първоначално заведе частичен иск за 75 000 лв.

През 2021 г. от трибуната на 46-тото Народно събрание и в тв интервюта Йорданов заяви, че в миналото Асен Василев е откраднал интелектуална собственост от фирма и е бил осъден за това. Според Йорданов Асен Василев е работил като изпълнителен директор на фирмата Lesno.com, която се е занимавала с продажба на самолетни билети. Заради лошо управление инвеститор, който дотогава е вложил милиони в компанията, се оттегля през 2009 г., а Василев дава личен заем на фирмата и няколко месеца по-късно го изисква обратно, като по този начин я фалира. С програмистите от фирмата Василев основава друга, която започва да развива абсолютно същата дейност като предната. Това е довело до съдебни дела в Амстердам, Лондон и САЩ.

При този развой на събитията Василев е осъден да плати на Йорданов 11 303 лв. (5779 евро), за съдебни разноски пред градския съд. Решението не е окончателно и Василев може да го атакува пред апелативната инстанция.

Очаквайте подробности.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Асен Василев, Тошко Йорданов, дело за клевета и обида, дело за клевета

Още новини по темата

Асен Василев атакува Радев с въпроси за ДАНС и еврото
20 Яну. 2026

Лорер остро нападна Асен Василев заради "еднолично управление" на ПП
17 Яну. 2026

Асен Василев прогнозира избори на 29 март
11 Яну. 2026

Общинари от ДПС разбуниха среща на Асен Василев в Кърджали
26 Дек. 2025

Асен Василев призова гражданите да охраняват изборите
12 Дек. 2025

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

ПП: Бюджет 2 - няма да стане и по този начин!
08 Дек. 2025

Асен Василев: Не искаме да сваляме властта, а съвсем нов бюджет
30 Ноем. 2025

Реплика на Асен Василев от парламента влезе в пънк парче
30 Ноем. 2025

Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев
24 Ноем. 2025

КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев
06 Окт. 2025

Асен Василев: Няма да се сгънем пред крясъците на Пеевски
21 Септ. 2025

ПП заплаши прокуратурата с нахлуване
04 Септ. 2025

Асен Василев нито познавал Паскал, нито ДАНС му докладвала за него
29 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?