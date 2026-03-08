Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев не изключи сътрудничество с формацията на Румен Радев за съдебна реформа и избор на нов Съдебен съвет, предаде БГНЕС. На въпрос на БГНЕС кои са възможните партньори на ПП в бъдещия парламент, Василев отговори:

„Това, което ние ясно сме поискали, е 121 гласа от българските граждани. Дали ще ни ги дадат, зависи изцяло от тях. Искаме тези 121 гласа, защото видяхме, че с коалиции не може да се направи дълбоката реформа, от която България има нужда. Имаме нужда от истинска справедливост. За целта трябва да се избере Висш съдебен съвет със 160 гласа без ГЕРБ и ДПС. Тук вече можем да работим с президента Радев“, каза лидерът на ПП. Пред "Неделя 150" той заяви, че съдебната система се нуждае от радикални промени. "Буквално трябва да бъде взривена", защото не работи, каза Василев. ПП ще предложат такава законова промяна, че ако Висшият съдебен съвет продължава да не работи, при това е с изтекъл мандат преди 3 години, да мине на минимална работна заплата. В момента заплатите на членовете на ВСС са около 10 000 евро на месец. Лидерът на ПП повдигна въпроса за завеждането на регресивни искове срещу онези съдии и прокурори, заради които България е осъдена от Европейския съд в Страсбург. В момента това се плаща от държавния бюджет.

На въпрос дали 121 депутати са по-скоро пожелателно мислене, отколкото реална възможност, Асен Василев каза: „Това е цел. Ако искаме България най-накрая да тръгне нормално напред и да изринем системата, която произвежда зависимости и кара хората да обедняват вместо да създава справедливост, това е пътят“, подчерта той.

"ПП-ДБ ясно е заявила подкрепа за удължителния Закон за бюджета. Това не е нещо сложно, той е четири параграфа", каза Василев.

„Четири абзаца, в които пише, че от датата 31 март се променя до приемането на нов бюджет, така че да няма прекъсвания. По механизма SAFE, парите за отбрана от ЕС, се дава право на служебния кабинет да подпише договора с ЕК, който след това подлежи на ратификация от следващия парламент и още един-два технически параграфа, в които няма нищо спорно“, обясни Василев и добави: „Ако се приеме до 31 март, значи не сме закъснели. Абсолютно реалистично е да бъде приет“.

"Днес на изпълнителната комисия на ГЕРБ реши идния четвъртък да заседава бюджетната комисия на НС и да разгледа удължителния бюджет. Ако всичко мине гладко, той може да бъде приет в петък в пленарна зала", съобщи зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев в "Неделя 150".