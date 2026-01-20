Асен Василев атакува Радев с въпроси за ДАНС и еврото

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че с появата на Румен Радев на партийната сцена, вече ясно се очертават трите алтернативи, пред които ще бъдат изправени избирателите на предстоящите парламентарни избори. Българските граждани разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце, няма нужда да чакат спасител, каза той.

ПП-ДБ са за силна България в силна Европа, докато Радев е за “България на двата стола”, т.е. - за хората които гледат и на Изток, и на Запад, обясни Василев. Третият път е "пътят на корупцията", каза той.

Василев зададе няколко въпроса към Радев - дали ще бламира ЕС "като Орбан”, защо е поискал референдум за еврото и защо не е уволнил шефа на ДАНС, когато той бламирал машинното гласуване.

Василев заяви, че е против връщането на старите правила в конституцията, защото те давали права на президента "като на Луи XIV".

И още въпроси

С въпроси към президента в оставка излезе и зам.-шефът на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Пред парламентарни репортери тя посочи, че изявлението на Радев не съдържа конкретика за намеренията му, програмата и лицата в неговия екип.

Сачева очаква подробности дали Радев смята да се придържа към парламентарната демокрация или иска президентска република. По думите й, ГЕРБ не може да говори за условията, при които би обсъдила евентуално партньорство с Радев, преди да е наясно с всичко това.