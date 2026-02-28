Медия без
ПП включва Велислав Величков в листите си

Моментът за реален пробив е сега, смята юристът от "Правосъдие за всеки"

Днес, 11:14
Велислав Величков
БГНЕС
Велислав Величков

Юристът Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в гражданската квота на листите на ПП-ДБ по покана на "Продължаваме промяната". Това обяви самия той на среща с граждани във Варна.

"За следващия парламент приех предложението, отправено към мен от политическа партия "Продължаваме Промяната". Потърсих и получих подкрепата и на Демократична България. На предстоящите избори ще бъда на избираемо място в общите листи на "Продължаваме Промяната - Демократична България" - като гражданин" - обяви Величков пред залата във Варна. Според него "най-голямата опасност пред държавата днес е зависимостта на системата от изборните резултати и възможността тя да бъде овладяна отвътре.

"Ако не променим съдебната власт - истински и дълбоко - рискуваме да изгубим демокрацията си. Ако следващият парламент не избере нов състав на Висшия съдебен съвет и нов инспекторат към него; ако не бъдат поставени ясни, дългосрочни критерии и избрани качествени професионалисти и нравствени хора; ако не бъде сменен главният прокурор с човек, който разбира ролята си в една демократична държава; ако не премахнем тази свръхконцентрация на власт в прокуратурата - тази по същество съветска конструкция, останала в Конституцията - и ако не гарантираме истински независимо правосъдие, ние неизбежно ще се окажем по пътя към диктатура", казва той. И добавя, че според него "моментът за реален пробив е сега". "Ще работя с хората, които искат да постигнат съдебна реформа, и ще водя тази битка отвътре в парламента - така, както я водя вече 10 години отвън", заявява той.

