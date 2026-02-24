"Правосъдие за всеки" събра голям митинг "Сарафоff, чао"

Голям митинг се провежда пред Съдебната палата в София. Той е организиран от "Инициативата "Правосъдие за всеки" и е срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е под наслов " "Сарафоff - Операция нищожен". Видео от случващото се пред Съдебната палата може да гледате ТУК.

„Време е Съдебната власт да бъде освободена от вечния Борислав Сарафов, който от три години е узурпирал поста главен прокурор и отказва да го освободи, въпреки че и законът го задължи да направи това на 21 юли 2025 г., посочва организацията на страницата си във Фейсбук.

Митингът е и в подкрепа на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който свика заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за да бъде избран легитимен временен главен прокурор.

Говорителите на митинга призоваха всички хора да отидат утре в 9.00 ч. сутринта пред сградата Висшия съдебен съвет.

Във вторник лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев каза "всички български граждани да излязат на протеста, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов". Той прикани Румен Радев да подкрепи протеста на "Правосъдие за всеки" и така да покаже, че "и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски".

Василев коментира, че най-сетне имаме правосъден министър, който е поставил остро въпроса за отстраняване на "незаконния" ръководител на държавното обвинение от поста.

Тази вечер той каза също така: "За да не трябва да се събираме през месец на площада, е много важно на изборите всички да гласуват, защото ако Борисов и Пеевски паднат под 80 депутати, ще има възможност да се излъчи ВСС без тяхно участие, без ГЕРБ и ДПС. Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне, ще потекат в канала, където им е мястото".

Министър Янкулов внесе искане за освобождаването на Борислав Сарафов в Пленума на ВСС и насрочи заседание по тази точка 26 февруари, четвъртък.

„Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в желязна хватка, управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не. Сарафов лично „закри следствието“ по трагедията „Петрохан“, като заяви в първия ден на разследването, че става въпрос за секта, педофилия и масово самоубийство, изключвайки всички други версии“, посочват от „Правосъдие за всеки“. И припомнят, че Сарафов е потулил разследването „Осемте джуджета“, разкриващо големите зависимости и пороци на съдебната система.

„Сарафов се опита да се намеси в работата и погази независимостта на Върховния касационен съд, заявявайки, че при върховните съдиите и лично при председателят на ВКС имат политическа зависимост. Всъщност цялата наказателна колегия на ВКС се произнесе ясно и категорично, че той не може да заема поста главен прокурор след 21 юли 2025 г.