Асен Василев: Не искаме да сваляме властта, а съвсем нов бюджет

"Не искаме сваляне на правителството, а пълно изтегляне на бюджета и изработване на нов, с нова философия. Новият бюджет трябва да влезе в 40% рамка на преразпределение, защото в настоящия проект е 45%. Ако управляващите искат и нямат достатъчно компетентност да го направят, можем да помогнем пред камерите в бюджетна комисия", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред бТВ.

"Исканията на хората са много ясни, те искат справедливост и да не се залагат големи бомби и по-голямо натоварване на работещите, за да се увеличават заплатите в сектор "Сигурност" или безумните 2 милиарда за Околовръстния път. Като стана голям шум и паднаха на 340 милиона лева за същите 8 километра", обясни Василев.

В бюджетите 22-а, 23-а, 24-а година имаше член в закона за бюджета, в който се посочваше за какво отиват парите - толкова за инвитро, толкова за компенсации за детски градини и т.н. Това в момента го няма. За втори път го няма. Това е една от мерките за прозрачност. Г-н Борисов явно разбра какво искат хората и затова каза трябва да оттеглим бюджета. Това не беше лапсус. Според мен това, което стана, Новото начало натиснаха БСП и те казаха, че бюджетът трябва да остане така с козметични промени. Новото начало настоява да не се пипа макрорамката в този проектобюджет, защото ЕС ще ни спре парите, тъй като няма борба с корупцията. Тези пари трябва да бъдат заместени с парите на българския данъкоплатец. Това е. Толкова е просто. Затова вдигат преразпределението, ще вдигнат данъците и ще се откажат от парите от Европа и ще кажат: Не ни пука за Антикорупционната комисия, спрели ни 200 милиона евро, чудо голямо. Другия път ще ни спрат 500 милиона евро, пак чудо голямо", заяви Василев.

Той се обърна от тв екрана към вътрешния министър и го предупреди, че има данни за готвени провокации на утрешния протест. "Г-н Митов, на миналия протест имаше провокации в това число и от полицаи. Имаше и други полицейски служители, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Протестът беше мирен, утрешният протест също ще бъде мирен. Но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на Новото начало и други групи да филтрират провокатори. Второ. Г-н Борисов, оттеглете този бюджет, не взривявайте страната! Има шанс този бюджет да бъде преработен. Така че той да е добър за всички български граждани. Но това минава през неговото оттегляне и смяната на философията. Хората няма да позволят да им бръкнете в джоба независимо дали ще е тази година, догодина или по-догодина", предупреди лидерът на ПП.

На аргумента на управляващите, че няма време за преработване на бюджета, Василев отвърна, ако трябва, ще работим на Коледа и Нова година.

Нюанси

"Голямата цел на протеста е отстраняване на Делян Пеевски от обществено-политическия живот. Трябва да отстраним големия тумор на българската политика. Пеевски си купува човешки души", това коментира депутатът от ПП-ДП Иво Мирев пред Нова тв по повод последния протест тази седмица. По думите му протестът не е бил на АИКБ, а на всички гневни хора, които са недоволни не само от проекто-бюджета, но и от управлението. "Виждате, че в него участва поколението Gen Z - те не гледат телевизия, не могат да бъдат контролирани, но могат да бъдат много гневни", посочи той.

"Нещо ми подсказва, че утре протестът в 18 ч. ще бъде много по-голям. Това не сме ние, това са гневни хора, които виждат, че ги крадат и не искат това да продължава. Виждаме, че се организират хора от различни градове - Пловдив Варна, Стара Загора и т.н.", заяви той. Запитан дали ако бюджетът бъде преработен в добра насока, протестите ще спрат, Мирчев заяви, че това зависи изцяло от хората. Относно изхабяването на протеста той заяви, че според някои хора той трябва да продължава всеки ден, докато се постигнат целите му.

"Хората са манипулирани без ясна цел. Кой да дойде на власт? Ако не е ГЕРБ, кой ще управлява? ПП-ДБ са 40 депутати, трябват му още 80, могат да участват "Възраждане", Черепа, президентска партия", заяви Делян Добрев от ГЕРБ.

За бюджета той коментира, че той е "фактически изтеглен". "Ако се изтегли официално с процедура от МС, значи няма да можем да имаме бюджет от 1 януари. Затова аз и Росен Желязков убедихме Борисов, че това е правилното. Има процедура, която позволява в рамките на 2 седмици да можем да ремонтираме този бюджет", заяви Добрев. По думите му вече има добър диалог с работодателите и синдикатите, които вече са омекнали и търсят пресечна точка.