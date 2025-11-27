Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БСП предупреди, че може да напусне кабинета

Бившият президентски секретар Крум Зарков поиска оставката на партийното ръководство

27 Ноем. 2025Обновена
Атанас Зафиров
Илияна Димитрова
Атанас Зафиров

Първи признак за разлом в управляващата коалиция заради намерението да бъде изтеглен проектобюджетът се появи тази вечер. От "БСП-Обединена левица" предупредиха, че ако нямат възможност да осъществят социалните политики, заложени в проекта, те са готови да преосмислят участието си в правителството.

Това е обща позиция на Изпълнителното бюро на БСП и коалиционния съвет, управляващ формата "Обединена левица", която беше обявена от лидера на червената партия Атанас Зафиров на брифинг в централата на "Позитано" 20.

Решението да се отложи процедурата по приемането на бюджета беше взето тази сутрин от Съвета за съвместно управление, в който участват представители на управляващите, включително на "БСП-Обединена левица". Според Зафиров обаче това решение "поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета".

"Пълното оттегляне на бюджета за 2026 г. би означавало, че няма да има увеличение на заплати, майчинство, пенсии, средства за младите лекари, финансиране на общините и всички социални придобивки, за които се договорихме", изтъкна той. И предупреди също, че съществува реална заплаха да влезем в следващата година със стария бюджет.

От "Позитано" 20 казаха, че ще участват в предстоящите преговори с работодателските организации и синдикатите, но "категорично ще защитаваме социалните политики, които са залегнали в бюджета". "Това е нашата червена линия", предупреди Зафиров.

Социалните придобивки в този бюджет не са много. Социалният министър Борислав Гуцанов беше от хората, които защитаваха законовото ниво на минималната заплата от 620,20 евро (по формулата в Кодекса на труда), когато имаше намерение тя да е само 605 евро. Очевидна отстъпка към БСП беше и увеличението на втората година на майчинството, което в първоначалния вариант на бюджета на държавното обществено осигуряване беше замразено на старото си ниво от 780 лв. Понеже други добри новини в социалния бюджет няма, Гуцанов изтъкваше като постижение и запазването на швейцарското правило в пълния му вид, като това се очаква да даде между 7 и 8% увеличение на пенсиите от 1 юли.

БСП имаха големи планове за младите семейства и децата - да се дават по 300 лв. за ученик за всички класове до осми клас и да се увеличат парите за първо, второ и трето дете, но тези искания не влязоха в бюджета. Там всички семейни помощи са замразени.

КРИТИКА

Срещу позицията на "Позитано" 20 критично се изказа във Фейсбук Крум Зарков - бившият правен секретар на президента, който е член на БСП.

"След като по-рано през деня бе заснет да влиза в кабинета на Пеевски, Атанас Зафиров се опъна на Борисов по повод "оттеглянето" на бюджета. Изглежда сякаш БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството", пише Зарков.

По думите му, партийните лидери не разбират, че същинската причина за протеста е, че "мнозинството свободни българи не приемат - за разлика от тях! - Делян Пеевски да ги управлява". Зарков заявява, че е възмутен "от подчиненото поведение на ръководството на БСП", както и че ще подкрепи "всяко усилие на българските граждани да защитят правовия ред в страната и всяка инициатива на българските социалисти да освободят партията си". Накрая добавя хаштаг с думата "оставка".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, четворна коалиция, бюджет 2026

Още новини по темата

След многохилядния протест управляващите изтеглят бюджета
27 Ноем. 2025

Отстъплението на Борисов удари Голямото Д
27 Ноем. 2025

Брюксел ни предупреди за рискове при разходите в бюджета за 2026 г.
25 Ноем. 2025

БСП откри паметник на Георги Димитров
25 Ноем. 2025

Протестът бързо губи стойността си
24 Ноем. 2025

Ученици и младежи най-сетне са приоритет за спортното министерство
24 Ноем. 2025

Бюджетът за 2026 г. се изгуби в спора кой е по-по-най ляв
21 Ноем. 2025

Университетите ще получат 10% по-висока субсидия за студентите си
19 Ноем. 2025

Държавата се нагърби с нови 300 млн. лв. дълг
19 Ноем. 2025

Бюджетът на държавата за 2026 г. мина първото сито
18 Ноем. 2025

Бюджет 2026 влиза в комисиите в НС

18 Ноем. 2025

Делян Добрев: "Единственото хубаво на бюджета е, че следващият ще е хубав"
16 Ноем. 2025

Желязков прати "лошия" си бюджет в парламента

13 Ноем. 2025

Без тристранка кабинетът ще приеме бюджета за 2026 г.

12 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д