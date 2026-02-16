Фискалният съвет: Прекалено много бюджетни пари отиват за персонал

Според Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, приемането на удължителен закон за бюджета изобщо не е задължително - законът за публичните финанси предвижда много ясно процедурата и ограниченията при харченето, когато няма редовен бюджет.

Фискалният съвет отправи предупреждение към служебното правителство, което предстои да поеме управлението тези дни, стриктно да спазва Закона за публичните финанси, след като все още няма приет редовен бюджет.

"Конкретно, следва да бъде спазван член 87 от Закона за публичните финанси: приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения", се казва в позиция на съвета. Този експертен орган бе създаден преди години, за да съветва правителствата как ефективно и целесъобразно да разходват публичните средства.

Оттам предупреждават, че включването на социални политики като индексации на възнаграждения в бюджетния сектор и увеличено капиталово финансиране на общините в удължителния Закон за събирането на приходи и извършването на разходи компрометира принципите на бюджетното законодателство.

Предупреждението на Фискалния съвет обаче трябва да е насочено по-скоро към отиващото си 51-во Народно събрание, а не към служебното правителство.

Припомняме, че с почти пълно мнозинство този парламент гласува удължителен закон на бюджета от 2025 г. през първите три месеца на 2026 г., който регламентира 5% увеличение на всички заплати на бюджетна издръжка въпреки липсата на гаранции, че ще бъдат събрани допълнителни приходи за покриване на този извънреден разход, неофициално разчетен за 500 млн. лв. Този удължителен закон изтича в края на март и се налага Народното събрание повторно да го удължи с още три месеца, тъй като изборите за нов парламент се очертават да бъдат на 19 април.

"Удължителният закон е временна мярка за гарантиране непрекъсваемостта на държавните плащания, а не алтернатива на бюджетната политика", предупреждават от Фискалния съвет.

Експертите от ФС съветват бъдещите управляващи да преосмислят политиката си по заплащане на персонала в обществения сектор. Първо, защото тежестта на разходите за персонал в обществения сектор е станала твърде голяма (близо 11% от БВП). Освен това така се оказва натиск и частния сектор да вдига заплати, а изпреварващият ръст на доходите спрямо инфлацията стимулира потреблението и генерира още инфлация.

Приоритетното увеличаване на заплатите в определени сектори създава усещане за несправедливост и води до протести за по-високи заплати и в другите сектори, смятат още от ФС. Освен това намаляването на населението изисква оптимизация на служителите в целия бюджетен сектор. Отправя се забележка ,че режимът по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи, вероятно визирайки държавните служители, които са освободени от лични осигурителни вноски.

В тази връзка Фискалния съвет припомня, че вече е отправяло препоръки към предишни управляващи мнозинства за намаляване на общинската администрация чрез сливане на общини и оптимизация на броя на полицаите, който расте при намаляващо население. Наложителна е също реформа, при която държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители.