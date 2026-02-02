Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БСП ще издигне Илияна Йотова на изборите за президент

Днес, 09:11
Президентът Илияна Йотова
БГНЕС
Президентът Илияна Йотова

"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", каза за БНР депутатът от БСП Атанас Атанасов.

Ще издигнем президента Йотова, съобщи социалистът за предстоящия тази година вот за държавен глава. "След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество."

Запитан защо са стигнали до ситуация, в която да е застрашено прескачането на парламентарната бариера, той отбеляза, че такъв въпрос не стои, но са били наясно, че ще понесат електорални щети. "Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките."

На предстоящия конгрес предстои да се даде трезва оценка за участието на БСП в това правителство, включително ще се дискутира дали е трябвало по-рано да излязат от управлението, анонсира Атанас Атанасов.

БСП взе правилното решение и държавническа позиция за участието си в правителството, но когато започна да се изменя мнозинството, вече нямаше място в това правителство, изрази мнение той в предаването "Преди всички".

В БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента, подчерта Атанасов.

"Аз и една част от групата гласувахме "против" тези промени, други гласуваха "за", уточни той за ограничаването на броя избирателни секции зад граница, като добави, че имат решение на парламентарната група, че промени в Изборния кодекс "няма как за пореден път да се правят в 12 без 5".

"Нито една промяна в последния момент не може да вдъхне повече доверие в изборния процес. ИК трябва да се променя в спокойна атмосфера, когато не предстоят избори."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илияна Йотова, БСП

Още новини по темата

Йотова започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ
02 Февр. 2026

Президент Йотова почва във вторник консултации с партиите
01 Февр. 2026

БСП ще си избере лидер следващата седмица
31 Яну. 2026

Лидерът на БСП няма да е кандидат за депутат
30 Яну. 2026

Фракция в БСП иска партията "ръка за ръка" с Румен Радев
24 Яну. 2026

Радев предаде президентския пост на Илияна Йотова
23 Яну. 2026

Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите
23 Яну. 2026

БСП предизборно си пребоядисва фасадата
13 Яну. 2026

Защитници на Зафиров предвещават "боричкания" в БСП
11 Яну. 2026

Опозицията в БСП надделя за конгрес

10 Яну. 2026

И зам.-шеф на БСП поиска смяна на лидера Атанас Зафиров
09 Яну. 2026

Брожение в БСП: Младежите искат оставката на Атанас Зафиров
08 Яну. 2026

БСП се тревожи, че не е успяла да "обясни постиженията си"
24 Дек. 2025

Правителството даде "Позитано" 20 на БСП за още 10 години

23 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ