Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това стана след като ден преди това стана ясно, че президентската администрация е върнала на Министерския съвет предложението Рашков да бъде освободен от поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи, за да се доокомплектоване.

Очевидно Йотова е получила нужните документи, които и до момента не е ясно какви точно са.

В понеделник правителството реши да предложи на президента да освободи Рашков, който в момента заема най-висшия професионален пост във вътрешното министерство.

"Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър Емил Дечев тогава. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа "Петрохан" и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

Дечев акцентира и върху „провала при разследването на заплахите към кмета на Бистрица“ и това, че маскираните с бухалки, нахлули през лятото в офиса му, не са разкрити. „Слаба работа, която обаче окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видяхме всички само до преди няколко дни. Отново същият човек и неговото семейство бяха ужасени през нощта да видят, че техният автомобил е запален, както и техният дом“, каза още той.

От интервюто на министър Дечев пред БНР в понеделник се разбра, че Георги Кандев ще е на практика новият главен секретар на МВР. Още от същия ден Кандев е назначен за зам. главен секретар на МВР.

"Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ длъжността зам. главен секретар", разясни тогава още министърът и добави: "Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Кандев поемал функциите на заместник главен секретар в рамките на мерките за оптимизиране на оперативната дейност и гарантиране на подготовката за предстоящия вот.

До този момент той бе полицейският аташе на България в Сърбия. Георги Кандев е роден през 1975 г. в Гоце Делчев. Той е дългогодишен кадър на системата с богата професионална биография. Набор е на премиера Андрей Гюров, който също е от Гоце Делчев. И двамата са учили в математическата гимназия в Благоевград.

Кандев е възпитаник на Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Притежава и магистърска степен по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Беше и шеф на ОДМВР в Благоевград.