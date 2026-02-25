Медия без
Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР

На мястото на Мирослав Рашков ще има само временен зам.главен секретар

25 Февр. 2026Обновена
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това стана след като ден преди това стана ясно, че президентската администрация е върнала на Министерския съвет предложението Рашков да бъде освободен от поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи, за да се доокомплектоване.

Очевидно Йотова е получила нужните документи, които и до момента не е ясно какви точно са.  

В понеделник правителството реши да предложи на президента да освободи Рашков, който в момента заема най-висшия професионален пост във вътрешното министерство.

"Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър Емил Дечев тогава. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа "Петрохан" и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории. 

Дечев акцентира и върху „провала при разследването на заплахите към кмета на Бистрица“ и това, че маскираните с бухалки, нахлули през лятото в офиса му, не са разкрити. „Слаба работа, която обаче окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видяхме всички само до преди няколко дни. Отново същият човек и неговото семейство бяха ужасени през нощта да видят, че техният автомобил е запален, както и техният дом“, каза още той. 

От интервюто на министър Дечев пред БНР в понеделник  се разбра, че Георги Кандев ще е на практика новият главен секретар на МВР. Още от същия ден Кандев е назначен за зам. главен секретар на МВР.  

"Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ длъжността зам. главен секретар", разясни тогава още министърът и добави: "Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Кандев поемал функциите на заместник главен секретар в рамките на мерките за оптимизиране на оперативната дейност и гарантиране на подготовката за предстоящия вот.

До този момент той бе полицейският аташе на България в Сърбия. Георги Кандев е роден през 1975 г. в Гоце Делчев. Той е дългогодишен кадър на системата с богата професионална биография. Набор е на премиера Андрей Гюров, който също е от Гоце Делчев. И двамата са учили в математическата гимназия в Благоевград.

Кандев е възпитаник на Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Притежава и магистърска степен по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Беше и шеф на ОДМВР в Благоевград.

Мирослав Рашков, Илияна Йотова

