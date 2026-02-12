Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ключовият досега Копринков не е в екипа на Йотова

12 Февр. 2026
Бяха времена, когато Копринков водеше хорото.
Скрийншот видео Би Ти Ви
Бяха времена, когато Копринков водеше хорото.

Николай Копринков, секретар по вътрешната политика на Румен Радев, не е част от екипа на новия държавен глава Илияна Йотова. Това съобщи днес самата тя пред журналисти. Йотова добави, че до дни ще бъде обявена новата структура на президентската администрация.

Копринков бе доста близък до Радев. Спряган бе като кадровик при служебните власти, а Делян Пеевски го бе сочил за касиер на президента в енергетиката. Преди да влезе в администрацията на държавния глава, Копринков бе дългогодишен общинар в община Марица, бил е и кмет на село Труд. Заемал е и постове в държавната администрация - все в пловдивския регион, откъдето бяха повечето от кадрите на Радев.

Самият Радев защити довереника си в интервюто пред "Панорама" след напускането на поста: "Около Копринков се завъртя една легенда, която знаем кой я пусна - един майстор на късия разказ. Тя се пое от неговите медии и досега се върти без никакво доказателство. Ако аз имам доказателства за нарушение на закон от хора от моя екип, ще освободя. Но да изхвърлям хора, без черно на бяло да имам доказателства, не приемам такава политика". От интервюто тогава се подразбра, че Копринков няма да е част от политическия проект на Радев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Копринков, Илияна Йотова, Румен Радев

Още новини по темата

Радев ще регистрира коалиция до 4 март
15 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Парламентът се захваща отново с гласуването в чужбина
11 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

Партиите оставиха на Йотова отговорността за служебен премиер
10 Февр. 2026

Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
10 Февр. 2026

Борисов поиска Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06 Февр. 2026

Йотова ще насрочи изборите след Великден
04 Февр. 2026

ГЕРБ предлага нов председател на НС като опция за премиер
03 Февр. 2026

Дилемата пред ПП-ДБ: to be с Радев, or to be с празни ръце
03 Февр. 2026

Йотова започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ
02 Февр. 2026

БСП ще издигне Илияна Йотова на изборите за президент

02 Февр. 2026

Николай Денков: Изглежда Радев се е разбрал с Борисов и Пеевски
01 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?