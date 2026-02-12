Ключовият досега Копринков не е в екипа на Йотова

Николай Копринков, секретар по вътрешната политика на Румен Радев, не е част от екипа на новия държавен глава Илияна Йотова. Това съобщи днес самата тя пред журналисти. Йотова добави, че до дни ще бъде обявена новата структура на президентската администрация.

Копринков бе доста близък до Радев. Спряган бе като кадровик при служебните власти, а Делян Пеевски го бе сочил за касиер на президента в енергетиката. Преди да влезе в администрацията на държавния глава, Копринков бе дългогодишен общинар в община Марица, бил е и кмет на село Труд. Заемал е и постове в държавната администрация - все в пловдивския регион, откъдето бяха повечето от кадрите на Радев.

Самият Радев защити довереника си в интервюто пред "Панорама" след напускането на поста: "Около Копринков се завъртя една легенда, която знаем кой я пусна - един майстор на късия разказ. Тя се пое от неговите медии и досега се върти без никакво доказателство. Ако аз имам доказателства за нарушение на закон от хора от моя екип, ще освободя. Но да изхвърлям хора, без черно на бяло да имам доказателства, не приемам такава политика". От интервюто тогава се подразбра, че Копринков няма да е част от политическия проект на Радев.