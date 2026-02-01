Николай Денков: Изглежда Радев се е разбрал с Борисов и Пеевски

Ако Румен Радев не смее да каже имената на Борисов, Пеевски и Сарафов, как ще се бори с тях? Когато заявява, че ще се бори с олигархията, да започне да казва истинските неща. Много е важно Радев да покаже, че не е част от прегрупирането на мафията. Това зави пред БНР заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ, бивш премиер.

"След 9 години да не кажеш нищо за Борисов и Пеевски, при положение че е пределно ясно кои са лицата на олигархичната държава. Да не кажеш нищо за Сарафов, който съгласно ВКС и няколко от съставите на Апелативния съд не е и.ф. главен прокурор, и ти да мълчиш и нищо да не кажеш. Да мълчиш по отношение на Владимир Малинов, който има ключово участие по отношение на "Чирен", който беше негов служебен министър на енергетиката и сега продължава да бъде директор на "Булгартрансгаз". Това са примери за олигархични практики, за корупционни практики, които всеки вече знае в тази държава", подчерта Денков.

Той отбеляза, че по отношение на "Турски поток" и на "Боташ" има общи елементи - става дума за руски газ и става дума за Владимир Малинов, който участва и в двата проекта и е ключово лице: "Аз имам сериозно притеснение, че Радев се е споразумял с Борисов, а това означава и с Пеевски да не го атакуват за "Боташ", а той да не ги атакува тях. Това би обяснило защо неговата борба с олигархията е абстрактна. Това няма как да е приемливо".

Според него слизането на Радев на партийния терен е изчистило трите пътя на развитие, които има пред България: "Единият е корупционният, това, което правиха досега Борисов и Пеевски, това, което ги интересува, е те да се измъкнат от съдебно преследване. Вторият е търсене на държавник като Орбан - с твърда ръка - т.е. създаваш нещо, което изглежда добре на пръв поглед, но всяка диктатура в крайна сметка загробва държавата. Третият е това, което ние искаме - ние дълбока вярваме и за това се борим, че Европа е единственото място, където ние можем да продължаваме да се развиваме, да станем по-богата държава, да намалим неравенството, да бъдем защитени от външна агресия и да дадем най-добрите възможности на хората. ... Ние търсим подкрепа за тази посока. Който е готов да работи за тази посока - да гласува в Народното събрание и когато се обсъжда правителство, то да бъде в съответствие с тези приоритети, е добре дошъл. Но да очаква някой ние да тръгнем да подкрепяме едната или другата посока, няма да се случи. Това е, което опитаха Борисов и Пеевски, ние им казахме "не". Видяхме ги, че са безнадеждни и никога повече няма да се опитваме да работим с тях двамата. Радев е тръгнал в абсолютно грешна посока и или ще коригира посоката си, защото Орбан не е европейска посока, или ще коригира изказа си за това как ще се бори с олигархията и мафията".

Със слизането на Радев от президентския пост Борисов и Пеевски много удобно се измъкнаха от общественото внимание, но ние не можем да позволим това, те са проблем на България, посочи Денков.

По БНТ бившият началник на кабинета на Радев и бивш евродепутат Иво Христов заяви "Продължаваме промяната-Демократична България" не е "неизбежният коалиционен партньор" на бъдещата партия на доскорошния президент.

По думите му "в ГЕРБ има разумни и почтени хора и кадърни администратори" и "тези хора не бива да бъдат изхвърляни от сметката" за евентуално бъдещо мнозинство в парламента.