Божанов и Атанасов се отказаха от лидерски места за изборите

Бившият зам.-председател на НС Мирослав Иванов и лидерът на ПП Асен Василев ще водят по две листи

17 Март 2026Обновена
Лидерите на ДБ Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев (отляво надясно).
Лидерите на ДБ Атанас Атанасов, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев (отляво надясно).

Двама от лидерите на ДБ - Божидар Божанов и Атанас Атанасов, няма да поведат листи на предстоящите избори на 19 април, а ще се състезават за парламента от по-ниски позиции (Атанасов е втори в 23-ти столичен район, а Божанов е пети, също там - бел.ред.). Пред БНР Божанов днес обясни, че избирателите с право не се интересуват от вътрешните партийни спорове около подреждането на листите, и посочи, че политиците трябва да работят за преференциален вот.

Ивайло Мирчев, който е съпредседател на партията "Да, България", заедно с Божанов, ще води 24-ти столичен район. Заместникът на Атанас Атанасов в ДСБ - Кристина Петкова, която досега се състезаваше в столицата, сега ще трябва да води листата в Перник.

Водачът на ПП Асен Василев ще застане начело на листите в Пловдив-град и Хасково. Бившият премиер Николай Денков, който е съпартиец на Василев, ще води в Благоевград и в 23-ти столичен район. С две водачески места са подсигурени бившият зам.-председател на парламента Мирослав Иванов, който е годеник на депутата от ПП Лена Бориславова, и други кадри на ПП като Богдан Богданов (Монтана и Плевен) и Богомил Петков (Габрово и Силистра).

Бойко Рашков - ексшефът на МВР, който е в редиците на ПП, е поставен като водач в 25-и столичен район.

Като представител на гражданската квота Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в листите от 24 МИР в София. Павел Попов, който е зам.-кмет на Варна и изпълняваше длъжността, докато шефът му Благомир Коцен беше в ареста, сега е избран за водач на листата в морската ни столица.

След дълги вътрешни препирни, стана ясно, че Явор Божанков не е успял да се наложи и да влезе в листата на ПП-ДБ във Велико Търново. Причината е, че ПП е наложила вето върху участието му в изборите от редиците на обединението. Божидар Божанов разказа днес, че ДБ е защитавала Божанков, но партията на Асен Василев е настояла Божанков да отпадне или изобщо няма да има листа в района. Поводът за препирнята е в избора на председател на парламента в края на 2024 г.


Водачите на листи на ПП-ДБ:

МИР 01 Благоевград - Николай Денков

МИР 02 Бургас - Мирослав Иванов

МИР 03 Варна - Павел Попов

МИР 04 Велико Търново - Йордан Терзийски

МИР 05 Видин - Любен Иванов

МИР 06 Враца - Деница Симеонова

МИР 07 Габрово - Богомил Петков

МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов

МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Богдан Богданов

МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев

МИР 14 Перник - Кристина Петкова

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив - Асен Василев

МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов

МИР 18 Разград - Джипо Джипов

МИР 19 Русе - Надежда Йорданова

МИР 20 Силистра - Богомил Петков

МИР 21 Сливен - Татяна Султанова

МИР 22 Смолян - Михал Камбарев

МИР 23 София - Николай Денков

МИР 24 София - Ивайло Мирчев

МИР 25 - Бойко Рашков

МИР 26 - Атанас Славов

МИР 27 - Стара Загора - Радослав Рибарски

МИР 28 - Търговище - Илина Мутафчиева

МИР 29 - Хасково - Асен Василев

МИР 30 - Шумен - Айлин Пехливанова

МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов

 

Доброволен отказ

Съпредседателят на партия „Зелено движение“ Борислав Сандов обяви, че няма да се кандидатира за народен представител на предстоящите избори. В публикация във Фейсбук той посочва, че срещу него се води продължителна очерняща кампания, включваща клевети, манипулации и неверни твърдения, разпространявани от политически опоненти, медии и онлайн източници.

Сандов подчертава, че решението му е взето още преди месец, като през последните дни е отказал и настояванията да бъде включен в листите на Коалиция „Антикорупционен блок“.

 

Утре /18 март/ Централната избирателна комисия уведомява ще проведе жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите, както и за  определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 19 април 2026 г.

 

Още новини по темата

Девет от водачите на ИТН са подсигурени с две листи
17 Март 2026

Шест услуги за изборите могат да бъдат заявявани по електронен път

17 Март 2026

Има данни за използване на социалната система за влияние върху избирателите
17 Март 2026

Борисов се изказа одобрително за листите на Радев
17 Март 2026

Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
17 Март 2026

Борисов се изправя срещу Радев в София
16 Март 2026

Стефка Костадинова води партията на Пеевски в Пловдив
16 Март 2026

Румен Радев оглави листи в Бургас и 25-и столичен район
16 Март 2026

Борисов: Сарафов няма да бъде сменен
14 Март 2026

"Сиела" получи поръчка за 5.4 млн. евро за машинния вот
13 Март 2026

ДПС на Пеевски ухажва турския политически елит
12 Март 2026

В НС намесиха Илон Мъск в машинното гласуване
11 Март 2026

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

10 Март 2026

Борисов: В момента Радев го играе като цар
06 Март 2026

