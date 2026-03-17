Божанов и Атанасов се отказаха от лидерски места за изборите

Двама от лидерите на ДБ - Божидар Божанов и Атанас Атанасов, няма да поведат листи на предстоящите избори на 19 април, а ще се състезават за парламента от по-ниски позиции (Атанасов е втори в 23-ти столичен район, а Божанов е пети, също там - бел.ред.). Пред БНР Божанов днес обясни, че избирателите с право не се интересуват от вътрешните партийни спорове около подреждането на листите, и посочи, че политиците трябва да работят за преференциален вот.

Ивайло Мирчев, който е съпредседател на партията "Да, България", заедно с Божанов, ще води 24-ти столичен район. Заместникът на Атанас Атанасов в ДСБ - Кристина Петкова, която досега се състезаваше в столицата, сега ще трябва да води листата в Перник.

Водачът на ПП Асен Василев ще застане начело на листите в Пловдив-град и Хасково. Бившият премиер Николай Денков, който е съпартиец на Василев, ще води в Благоевград и в 23-ти столичен район. С две водачески места са подсигурени бившият зам.-председател на парламента Мирослав Иванов, който е годеник на депутата от ПП Лена Бориславова, и други кадри на ПП като Богдан Богданов (Монтана и Плевен) и Богомил Петков (Габрово и Силистра).

Бойко Рашков - ексшефът на МВР, който е в редиците на ПП, е поставен като водач в 25-и столичен район.

Като представител на гражданската квота Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в листите от 24 МИР в София. Павел Попов, който е зам.-кмет на Варна и изпълняваше длъжността, докато шефът му Благомир Коцен беше в ареста, сега е избран за водач на листата в морската ни столица.

След дълги вътрешни препирни, стана ясно, че Явор Божанков не е успял да се наложи и да влезе в листата на ПП-ДБ във Велико Търново. Причината е, че ПП е наложила вето върху участието му в изборите от редиците на обединението. Божидар Божанов разказа днес, че ДБ е защитавала Божанков, но партията на Асен Василев е настояла Божанков да отпадне или изобщо няма да има листа в района. Поводът за препирнята е в избора на председател на парламента в края на 2024 г.



Водачите на листи на ПП-ДБ:

МИР 01 Благоевград - Николай Денков

МИР 02 Бургас - Мирослав Иванов

МИР 03 Варна - Павел Попов

МИР 04 Велико Търново - Йордан Терзийски

МИР 05 Видин - Любен Иванов

МИР 06 Враца - Деница Симеонова

МИР 07 Габрово - Богомил Петков

МИР 08 Добрич - Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали - Сабахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил - Георги Стамов

МИР 11 Ловеч - Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Богдан Богданов

МИР 13 Пазарджик - Ивайло Шотев

МИР 14 Перник - Кристина Петкова

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив - Асен Василев

МИР 17 Пловдив област - Йордан Иванов

МИР 18 Разград - Джипо Джипов

МИР 19 Русе - Надежда Йорданова

МИР 20 Силистра - Богомил Петков

МИР 21 Сливен - Татяна Султанова

МИР 22 Смолян - Михал Камбарев

МИР 23 София - Николай Денков

МИР 24 София - Ивайло Мирчев

МИР 25 - Бойко Рашков

МИР 26 - Атанас Славов

МИР 27 - Стара Загора - Радослав Рибарски

МИР 28 - Търговище - Илина Мутафчиева

МИР 29 - Хасково - Асен Василев

МИР 30 - Шумен - Айлин Пехливанова

МИР 31 Ямбол - Мирослав Иванов

Доброволен отказ

Съпредседателят на партия „Зелено движение“ Борислав Сандов обяви, че няма да се кандидатира за народен представител на предстоящите избори. В публикация във Фейсбук той посочва, че срещу него се води продължителна очерняща кампания, включваща клевети, манипулации и неверни твърдения, разпространявани от политически опоненти, медии и онлайн източници.

Сандов подчертава, че решението му е взето още преди месец, като през последните дни е отказал и настояванията да бъде включен в листите на Коалиция „Антикорупционен блок“.

Утре /18 март/ Централната избирателна комисия уведомява ще проведе жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите, както и за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 19 април 2026 г.