ПП и ДБ ще са две отделни групи в НС

ПП и ДБ стават две парламентарни групи в новото Народно събрание, чието откриване е утре. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след заседанието на коалицията, което се проведе в централата на ДСБ. Коалицията се разделя след 3 години общо съществуване.

Все пак ПП и ДБ са решили да се явят заедно на президентските избори и на частичните местни избори в район Средец. "Продължаваме абсолютно заедно напред с общ съюз, но разделени в две парламентарни групи. Продължаваме напред с парламентарен съюз", подчерта той.

Василев обясни, че разделението ще е за добро, защото по-ляво ориентираните избиратели не гласували за ППДБ заради ДБ и обратно - по-дясно ориентираните се въздържали заради присъствието на ляво ориентираните ПП, въпреки че Асен Василев уточни, че смята, че са центристи. Така се нароили няколко по-малки десни формации. Той заяви, че не са се карали заради преференциите и за места в листите. "Ако беше така, щеше да стане преди изборите, а не сега", заключи Василев.

С много кратко изявление се появиха след него двама от тримата лидери на ДБ - Атанас Атанасов и Божидар Божанов. Те декларираха, че са били против разделянето, че в сегашния исторически момент е нужно единство.

Странно е намерението ПП и ДБ да се нарекат парламентарен съюз, защото в нашия парламент не съществува такъв тип формирование. Това, разбира се, няма да им попречи да действат заедно, ако желаят.

Преди 3 часа на влизане в партийната централа от "Демократична България" демонстрираха желание да спрат разпада на коалицията. Ивайло Мирчев, съпредседател. А "Да, България", заяви:

"Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи за единна група на "Продължаване промяната - Демократична България ".Това е изключително важно - да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и това е важно за страната. Важно е и на бъдещите президентски избори по-късно през тази година ние да бъдем обединени, за да може да излъчим силна кандидатура - кандидат за президент", каза Мирчев пред БНР.

Йордан Иванов от ДСБ добави: "Ние искаме единство, то е ясно, това е нашата позиция и няма да коментираме повече. Дали ще бъде подписано споразумение? Надяваме се".

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отклони въпросите за бъдещето на коалицията: "Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми както обяснихме и преди две седмици - никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента".

"24 часа" публикуваха проекта на споразумението, което предвижда разделяне на две парламентарни групи - на ПП и ДБ.

Изданието твърди, че текстът на споразумението е предложен от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. То предвижда макар и в две групи, доскорошната коалиция да сформира парламентарен съюз. ПП и ДБ се съгласяват да издигнат заедно кандидат за президент на изборите през есента на тази година и да се явявт заедно на изборите за кмет на столичния район "Средец". Няма да се разделят и в общинските съвети, където имат общи групи. В парламента двете парламентарни групи ще провеждат общи законодателни инициативи и ще имат координационни срещи по общите политики като съдебната реформа.