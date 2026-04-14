Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция

Редица формации се надяват на гласове от югоизточната съседка въпреки ограничения брой секции

15 Апр. 2026
Фейсбук/Николай Денков
Бившият премиер Николай Денков, като представител на ПП, заедно с членове на изселническата организация "Балгьоч".

Въпреки че с промените в Изборния кодекс гласуването в Турция беше сериозно ограничено, доста от водещите български политически формации полагат усилия да създават и поддържат връзки с голямата изселническа общност там. На предните парламентарни избори - през октомври 2024 г., оттам дойдоха над 1/3 от общо 144-те хиляди гласа от чужбина. Със строгите ограничения при откриване на избирателни секции извън ЕС броят им в Турция падна от 168 на 27, което неминуемо ще се отрази на избирателната активност.

В началото на април Иван Демерджиев, водач на листата на "Прогресивна България" в Кърджали, посети югоизточната ни съседка, където обяви, че "сънародниците ни не са забравени". "Всеки опит за тяхната изолация ги хвърля в ръцете на деребеите", написа той във "Фейсбук". По думите на Демерджиев, който е бивш служебен вътрешен министър, от Турция "валят хиляди сигнали за “екскурзии” за гласуване, натиск и заплахи". Той обеща, че като се върне в България, ще предаде получената от него информация на МВР. Не стана ясно какво и кого конкретно има предвид.

Визитата му стана повод за тежки атаки от страна на "Възраждане", която според социологическите проучвания ще загуби доста свои избиратели в полза на Радев. Националистите обявиха, че Демерджиев, придружен от втората в кърджалийската листа на ПБ – Емине Гюлестан, се е срещнал с представители на изселническата организация "Балгьоч", и твърдяха, че "се договаря помощ от Ердоган за Радев чрез изпращането на платени от турската държава автобуси с турци". Не казаха откъде имат информацията, нито с какво биха я доказали.

От "Продължаваме промяната" от доста време се стараят да си създадат плацдарм в Турция. За изборите през октомври 2024 г. формацията на Асен Василев дори си беше определила партиен координатор за съседната страна, а преди това увещаваха изселниците, че "политическото представителство на българските турци не трябва да се затваря в една партия".

В началото на април т.г. от ПП публично съобщиха, че са посетили централата на "Балгьоч" в Бурса. Делегация на партията, водена от бившия премиер Николай Денков, е разговаряла с организацията за възможностите, които отваря присъединяването на България към еврозоната и Шенген, както и за пенсиите на българските турци, обучението по майчин език и др. От ПП са обещали да работят за премахването на ограниченията върху гласуването, въведени с промените в Изборния кодекс.

По време на кампанията "Движение за права и свободи" на Делян Пеевски не съобщаваше за посещения в Турция, но преди началото ѝ организираха доста събития там. Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали и зам.-шеф на ДПС, се срещна в началото на март с председателя на "Балгьоч" Абдурахим Нурсой в Измир. Заедно с Мюмюн отидоха редица кметове на управлявани от ДПС общини. От партията лаконично обявиха, че са "обсъдени въпроси, поставени от наши сънародници, живеещи в Измир, както и конкретни стъпки за активизиране на сътрудничеството".

Междувременно хората на Пеевски се хвалеха с организирани през март вечери ифтар за български турци по инициатива на техния лидер – в Бурса, Измир, Гебзе, Маниса и истанбулския квартал Авджълар - както и че работят "на терен" с турски кметове и изселнически лидери. Също през март кадри на ДПС се срещнаха с високопоставени представители на управляващата "Партия на справедливостта и развитието", опозиционните формации "Републиканска народна партия" и "Добрата партия".

Очаквано, активна кампания развиват от съперническата на ДПС партия – "Алианс за права и свободи". Делегация от формацията на Ахмед Доган, водена от областния председател за Кърджали Ресми Мурад и водача на тамошната листа Ерол Мехмед, се е срещнала с "Балгьоч" в Измир и Бурса, като са разговаряли за правата и представителството на българските изселници, за изборите и политическите процеси в България. А също и с други подобни организации – като Тракийската балканска платформа на неправителствените организации и сдружението "Картал Балканлълар" в Истанбул и Балъкесирското балканско дружество за взаимопомощ.

Остава да видим какъв ще бъде ефектът от вниманието, което българските политици оказват на сънародниците ни в Турция, както и доколко ще се отрази лимитът на секциите.

Абдурахим Нурсой от "Балгьоч" с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (вдясно), който е и зам.-председател на ДПС.
Фейсбук/Ерол Мюмюн
Хамид Хамид от ДПС на вечеря ифтар в Маниса.
Фейсбук/Ерол Мюмюн
Ресми Мурад и Ерол Мехмед от АПС с представители на "Балгьоч".
Пресцентър на АПС
Фейсбук/ Николай Денков
Фейсбук/Иван Демерджиев
Фейсбук/Ангел Георгиев
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Девет души загинаха при нова стрелба в турско училище
15 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

ПБ и ПП-ДБ отказват категорично следизборна коалиция с ГЕРБ
15 Апр. 2026

Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
15 Апр. 2026

Бивш ученик простреля 16 души в гимназия в Турция
14 Апр. 2026

В Русия вече открито хвалят Румен Радев
13 Апр. 2026

Поколението Z щурмува изборите
13 Апр. 2026

Турция поиска поне 1000 години затвор за Нетаняху
12 Апр. 2026

Според Доган "няма вълна" в подкрепа на Радев
11 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

ГЕРБ отдаде подкрепата за Радев на "дигиталната мафия"
10 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?