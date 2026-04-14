Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция

Въпреки че с промените в Изборния кодекс гласуването в Турция беше сериозно ограничено , доста от водещите български политически формации полагат усилия да създават и поддържат връзки с голямата изселническа общност там. На предните парламентарни избори - през октомври 2024 г., оттам дойдоха над 1/3 от общо 144-те хиляди гласа от чужбина. Със строгите ограничения при откриване на избирателни секции извън ЕС броят им в Турция падна от 168 на 27, което неминуемо ще се отрази на избирателната активност.

В началото на април Иван Демерджиев, водач на листата на "Прогресивна България" в Кърджали, посети югоизточната ни съседка, където обяви, че "сънародниците ни не са забравени". "Всеки опит за тяхната изолация ги хвърля в ръцете на деребеите", написа той във "Фейсбук". По думите на Демерджиев, който е бивш служебен вътрешен министър, от Турция "валят хиляди сигнали за “екскурзии” за гласуване, натиск и заплахи". Той обеща, че като се върне в България, ще предаде получената от него информация на МВР. Не стана ясно какво и кого конкретно има предвид.

Визитата му стана повод за тежки атаки от страна на "Възраждане", която според социологическите проучвания ще загуби доста свои избиратели в полза на Радев. Националистите обявиха, че Демерджиев, придружен от втората в кърджалийската листа на ПБ – Емине Гюлестан, се е срещнал с представители на изселническата организация "Балгьоч", и твърдяха, че "се договаря помощ от Ердоган за Радев чрез изпращането на платени от турската държава автобуси с турци". Не казаха откъде имат информацията, нито с какво биха я доказали.

От "Продължаваме промяната" от доста време се стараят да си създадат плацдарм в Турция. За изборите през октомври 2024 г. формацията на Асен Василев дори си беше определила партиен координатор за съседната страна, а преди това увещаваха изселниците , че "политическото представителство на българските турци не трябва да се затваря в една партия".

В началото на април т.г. от ПП публично съобщиха, че са посетили централата на "Балгьоч" в Бурса. Делегация на партията, водена от бившия премиер Николай Денков, е разговаряла с организацията за възможностите, които отваря присъединяването на България към еврозоната и Шенген, както и за пенсиите на българските турци, обучението по майчин език и др. От ПП са обещали да работят за премахването на ограниченията върху гласуването, въведени с промените в Изборния кодекс.

По време на кампанията "Движение за права и свободи" на Делян Пеевски не съобщаваше за посещения в Турция, но преди началото ѝ организираха доста събития там. Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали и зам.-шеф на ДПС, се срещна в началото на март с председателя на "Балгьоч" Абдурахим Нурсой в Измир. Заедно с Мюмюн отидоха редица кметове на управлявани от ДПС общини. От партията лаконично обявиха, че са "обсъдени въпроси, поставени от наши сънародници, живеещи в Измир, както и конкретни стъпки за активизиране на сътрудничеството".

Междувременно хората на Пеевски се хвалеха с организирани през март вечери ифтар за български турци по инициатива на техния лидер – в Бурса, Измир, Гебзе, Маниса и истанбулския квартал Авджълар - както и че работят "на терен" с турски кметове и изселнически лидери. Също през март кадри на ДПС се срещнаха с високопоставени представители на управляващата "Партия на справедливостта и развитието", опозиционните формации "Републиканска народна партия" и "Добрата партия".

Очаквано, активна кампания развиват от съперническата на ДПС партия – "Алианс за права и свободи". Делегация от формацията на Ахмед Доган, водена от областния председател за Кърджали Ресми Мурад и водача на тамошната листа Ерол Мехмед, се е срещнала с "Балгьоч" в Измир и Бурса, като са разговаряли за правата и представителството на българските изселници, за изборите и политическите процеси в България. А също и с други подобни организации – като Тракийската балканска платформа на неправителствените организации и сдружението "Картал Балканлълар" в Истанбул и Балъкесирското балканско дружество за взаимопомощ.

Остава да видим какъв ще бъде ефектът от вниманието, което българските политици оказват на сънародниците ни в Турция, както и доколко ще се отрази лимитът на секциите.