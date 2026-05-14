ПБ не планира "революционни промени" в работата на НС

Драматични промени в начина на работа на Народното събрание няма да има при новото управляващо мнозинство на ПБ. Така поне изглежда след първото заседание на временната комисия, която трябва да изработи новия правилник на парламента.
Димитър Здравков от ПБ, който оглавява комисията, посочи, че са налице устойчиви във времето правила. "Не следва да правим революционни промени", смята депутатът.
По негово мнение правилникът на предния парламент (по който и сегашният временно работи – бел.авт.) може да служи като основа за следващия, а и управляващите нямали амбицията да правят съвсем нов, защото искат да се фокусират върху "по-тежките задачи". Здравков все пак допусна, че някои положения в досегашните правила са приемани по конюнктурни причини и следва да бъдат "изгладени".
Срокът, в който ще се приемат предложения по проекта, е 18 май. Два дни по-късно комисията ще се събере отново, за да ги обсъди.
Препоръки
Вероятно някои от депутатите ще припознаят вече внесените от неправителствени организации предложения за правилника. От Българския институт за правни инициативи дадоха проекта си на правила, по които Народното събрание да провежда процедурите по избор на членове на държавни органи, които се определят от парламента.
Обширни предложения са направили от Обществения съвет към досегашната комисия за взаимодействие с гражданското общество – включително и за това да се обърнат като време заседанията на парламентарните комисии и пленарната зала, като комисиите заседават сутрин, а залата следобед. Така вносителите смятат, че ще се пресече практиката често да се отменят комисии заради удължени пленарни заседания. Те искат също да се въведат задължителни обществени консултации за депутатските законопроекти, каквито досега няма.