ПБ не планира "революционни промени" в работата на НС

БГНЕС Управляващите твърдят, че им е по-важно бързо да се захванат с "тежките задачи".

Драматични промени в начина на работа на Народното събрание няма да има при новото управляващо мнозинство на ПБ. Така поне изглежда след първото заседание на временната комисия, която трябва да изработи новия правилник на парламента.

Димитър Здравков от ПБ, който оглавява комисията, посочи, че са налице устойчиви във времето правила. "Не следва да правим революционни промени", смята депутатът.

По негово мнение правилникът на предния парламент (по който и сегашният временно работи – бел.авт.) може да служи като основа за следващия, а и управляващите нямали амбицията да правят съвсем нов, защото искат да се фокусират върху "по-тежките задачи". Здравков все пак допусна, че някои положения в досегашните правила са приемани по конюнктурни причини и следва да бъдат "изгладени".

Срокът, в който ще се приемат предложения по проекта, е 18 май. Два дни по-късно комисията ще се събере отново, за да ги обсъди.

Препоръки

Вероятно някои от депутатите ще припознаят вече внесените от неправителствени организации предложения за правилника. От Българския институт за правни инициативи дадоха проекта си на правила , по които Народното събрание да провежда процедурите по избор на членове на държавни органи, които се определят от парламента.