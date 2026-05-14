Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПБ не планира "революционни промени" в работата на НС

Управляващите смятат само да "изгладят" някои неща в стария парламентарен правилник

Днес, 20:24
Управляващите твърдят, че им е по-важно бързо да се захванат с "тежките задачи".
БГНЕС
Управляващите твърдят, че им е по-важно бързо да се захванат с "тежките задачи".

Драматични промени в начина на работа на Народното събрание няма да има при новото управляващо мнозинство на ПБ. Така поне изглежда след първото заседание на временната комисия, която трябва да изработи новия правилник на парламента.

Димитър Здравков от ПБ, който оглавява комисията, посочи, че са налице устойчиви във времето правила. "Не следва да правим революционни промени", смята депутатът.

По негово мнение правилникът на предния парламент (по който и сегашният временно работи – бел.авт.) може да служи като основа за следващия, а и управляващите нямали амбицията да правят съвсем нов, защото искат да се фокусират върху "по-тежките задачи". Здравков все пак допусна, че някои положения в досегашните правила са приемани по конюнктурни причини и следва да бъдат "изгладени".

Срокът, в който ще се приемат предложения по проекта, е 18 май. Два дни по-късно комисията ще се събере отново, за да ги обсъди.

Препоръки

Вероятно някои от депутатите ще припознаят вече внесените от неправителствени организации предложения за правилника. От Българския институт за правни инициативи дадоха проекта си на правила, по които Народното събрание да провежда процедурите по избор на членове на държавни органи, които се определят от парламента.

Обширни предложения са направили от Обществения съвет към досегашната комисия за взаимодействие с гражданското общество – включително и за това да се обърнат като време заседанията на парламентарните комисии и пленарната зала, като комисиите заседават сутрин, а залата следобед. Така вносителите смятат, че ще се пресече практиката често да се отменят комисии заради удължени пленарни заседания. Те искат също да се въведат задължителни обществени консултации за депутатските законопроекти, каквито досега няма.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прогресивна България, парламентарен правилник

Още новини по темата

Лъжа без лъгане, или как Радев събра нереални очаквания
14 Май 2026

ПБ ще остави договора с Украйна, какъвто е
10 Май 2026

ПБ пое контрола над временната бюджетна комисия на НС
08 Май 2026

"Мяра": Българите очакват от ПБ бюджет и овладяване на цените
08 Май 2026

Държавната намеса в цените ще е като слон в стъкларски магазин
08 Май 2026

ПБ обещава "бързи решения за Пеевски"
07 Май 2026

Мнозинството овладя напълно комисията за правилника на НС
07 Май 2026

Човек на Радев се разгневи на отказа на ДБ и ПП да подкрепят кабинета
06 Май 2026

Радев може да падне в капана на собствената си сила
06 Май 2026

Голямото нещо с Радев засега е едно голямо нищо
05 Май 2026

Демерджиев е готов да поеме МВР
03 Май 2026

ПБ очаква саботаж с цените на горивата
02 Май 2026

Радев е положил ръка върху кобура
02 Май 2026

Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа
01 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса