Новото мнозинство забранява със закон Чолаков и Сарафов да са в бъдещия ВСС

Фейсбук/Дани Каназирева Георги Чолаков няма да може да раздава плюшени зайчета като член на ВСС.

Бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и бившият председател и и.ф. председател на Върховния административен съд Георги Чолаков няма да могат да влязат като членове в бъдещия Висш съдебен съвет. Това регламентират промените в Закона за съдебната власт, които "Прогресивна България" внесоха днес в Народното събрание.

Предложената разпоредба гласи, че няма да могат да са членове на ВСС хора, които в последните 7 години са били главен прокурор или председател на върховен съд или техен заместник, или е бил и.ф. на тази длъжност за повече от 6 месеца. Това поставя в забранителния списък както Сарафов, така и Чолаков, но и бившите главни прокурори Иван Гешев и Сотир Цацаров, както и бившият председател на Върховния касационен съд Лозан Панов и всичките им заместници.

"Целта е да се прекъсне възможността за пренасяне на институционално влияние от върховете на системата към органа, който следва да осъществява независимо управление и кадрова политика", пише в мотивите.

Налага се и прословутият мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл преди повече от 1 година. В настоящия случай мандатът изтече през октомври 2022 г. Прекратяват се висящите конкурси за шефове в системата.

Законът казва, че ВСС няма да може да взема решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или касаят нейната независимост. Подробно са изредени и тези решения. Все пак се прави изключение за освобождаването от длъжност на магистрати, което означава, че няма пречка да продължат всички дисциплинарни производства.

Освен това по изключение мораториумът ще спира, ако е застрашено нормалното функциониране на системата и има обоснована необходимост.

Месец след влизането в сила на закона ще трябва да бъдат избрани нови и.ф. главен прокурор и председател на ВАС, но този път не от съответната колегия, а от Пленума на ВСС.

Регламентира се също, че когато министърът обжалва решение на съвета, жалбата му да спира изпълнението му.

Друг любопитен детайл е, че се отменят всички командировки, направени от председателя на ВАС.

Освен това се отменя и раздуването със закон на щата на ВАС. Отменят се и всички актове, издадени в изпълнение на този текст, а административните дела по темата се прекратяват.

"Сега" няколко пъти е сигнализирал за този проблем. Може да си припомните тук:

ВАС набъбва с трета колегия, 14 съдии и нов зам.-председател с шофьор Върховният административен съд се кани да си разкрие нова, трета колегия. Тя ще се ръководи от нов зам. председател на съда, ще има още един шеф на отделение и още 14 редови съдии.

ВСС съди кабинета за отрязаните над 2 млн. евро за ВАС Висшият съдебен съвет не се отказва от това Върховният административен съд (ВАС) да има още една колегия въпреки данните, че нужда от това няма. Решението на служебното правителство, с което беше оттеглено финансирането от малко над 2 млн.

ИЗБОРЪТ НА НОВ ВСС

Магистратите ще изберат своята квота в съвета, като гласуват с хартиени бюлетини. Секциите ще са в окръжните съдилища. Изборите трябва да бъдат организирани в едномесечен срок от влизането в сила на закона. Връщането към хартиените бюлетини се оправдава с недостатъците в използваната от ВСС система за електронно гласуване на последните произведени избори, както и липсата на нова надеждна и сигурна система.

Колкото до парламентарната квота, процедурата ще включва проверка от специална парламентарна комисия, на които всички институции и граждани ще са длъжни да съдействат.

За членове на ВСС ще могат да се издигат хора с поне 15 години юридически стаж, високи професионални и нравствени качества.