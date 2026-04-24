Прокурорската колегия пробва да подлее вода на бунтар срещу Сарафов

В деня, в който Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие без коментари и за сведение оттеглянето на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, след като го толерира нелегитимен на поста 9 месеца, кадровиците опитаха да подлеят вода на един от прокурорите, които публично заявиха, че Сарафов е незаконно на поста и критикуваха модела му на управление на държавното обвинение.

Става дума за Ивайло Илиев, който е помощник на националния член на България в Евроджъст - Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие. Още миналата година, когато започна разривът в отношенията на Сарафов с част от тогавашното ръководство на Асоциацията на прокурорите в България, в което беше Илиев, по предложение на и.ф. главния прокурор той беше прехвърлен да работи от Хага в Кюстендил.

Междувременно Илиев се е класирал да бъде вписан в резервна листа за национални експерти, поддържана от Евроджъст. Идеята на тази листа, в която се влиза след сериозно пресяване в няколко етапа, е, когато възникне нужда от експерт с даден профил, той бързо да бъде "призован" да запълни овакантеното място. Това се случва и с Илиев - поканен е да бъде експерт в централата на агенцията. Писмото пристига във Висшия съдебен съвет през февруари. Дълго време стои на трупчета, но тази седмица влезе в дневния ред на Прокурорската колегия.

Членовете на колегията изведнъж се хванаха за това, че поканата е отправена директно към Илиев, чуха се аргументи как това ще натовари бюджета на прокуратурата (което не е вярно, защото издръжката е за сметка на агенцията), а освен това и Кюстендил щял да остане с един прокурор по-малко. По принцип Илиев е магистрат от Кюстендил, но в момента така или иначе е помощник на националния член в Евроджъст, т.е. не работи по кюстендилски дела. Най-активна в отпора беше Гергана Мутафова, за която в магистратските среди се говори, че сама се надява на позиция в Евроджъст, вместо да се върне в Районната прокуратура в Пловдив, след като вече не е член на ВСС. По някаква причина вече 3 години не се обявява процедура за назначаване на заместник на националния представител в Евроджъст, може би защото и мандатът на този съвет се проточи безкрайно.

Мутафова сериозно се спря и на това, че Илиев не е уведомил нито съвета, нито прокуратурата, че кандидатства за резервната листа, каквото той задължение всъщност няма. "Процедурата достатъчно се забави във времето. Да връщаме и да питаме прокуратурата, въпреки че променихме неговата месторабота от Хага в Кюстендил, където той продължава да работа като помощник на националния ни представител… Ситуацията наистина е уникална, предложението е с оглед личността, но има и много сериозен имиджов момент в цялата тази патърдия, която вдигаме. Няма да се погледне никак с добро око на това, което правим в момента", каза на колегите си от съвета заяви Евгени Иванов.

В крайна сметка със 7:1 гласа колегията даде положително становище. На следващия ден Пленумът на ВСС гласува оставката на Илиев като помощник на националния ни представител в Евроюст. Сега предстои Прокурорската колегия да вземе решение за командироването му в Хага като експерт.

КОНТРАСТ

За разлика от емоциите, които събуди Илиев у членовете на ВСС, миналата седмица те абсолютно безкритично и единодушно одобриха предложението на Сарафов за командироване като национален експерт в Националното бюро на България в Евроджъст на прокурорката Лилия Кариева, която от октомври 2025 г. е зам.-районен прокурор на София. Тя отива в Хага от 1 юни за 3 години, което е максималният възможен срок.

По време на заседанието обаче изобщо не стана ясно как е протекъл подборът и как Сарафов се е спрял точно на нея. Зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска, която беше на заседанието, опита да разбера наясно ли са членовете на съвета как е избрана Кариева и дали е имало други кандидати. Получи отговор от членовете на съвета, че нямат представа, че само това име им е спуснато от Сарафов.

Както "Сега" вече писа, обявата за позицията е качена на вътрешния сайт на прокуратурата на 23 март. На желаещите е даден срок до 27 март да подадат заявление в отдел "Аналитичен" във Върховната касационна прокуратура. По данни на "Сега" за селекцията е имало и други кандидатури, включително на прокурори с по-дълъг магистратски и международен опит, какъвто Кариева няма. Според публично достъпната информация, тя е специалист в делата за домашно насилие. Завършила право в ЮЗУ и е работила в СДВР преди да стане прокурор през 2016 г.

Любопитна подробност е, че Кариева е подала документи за участие в подбора още на 16 март - седмица преди пускането на обявата. "Сега" разполага със заявлението ѝ, че работата е професионално предизвикателство и може да допринесе с опита и знанията си.

"Сега" очаква отговори от прокуратурата по Закона за достъп до обществена информация за това как е протекъл подборът на Кариева и кои са отхвърлените кандидатите.