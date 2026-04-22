Пеевски реагира сухо на смяната на Сарафов

Все още няма позиция от водещата политическа сила "Прогресивна България" по рокадата на върха на прокуратурата, но лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с мнение, която показва, че той няма да оказва съпротива или дори да критикува смяната на Борислав Сарафов с Ваня Стефанова за временен главен прокурор. На лидера на ДПС отдавна другите политици приписват специална връзка със Сарафов.

"Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България", обяви той в съобщение, разпратено до медиите.

Пеевски твърди, че "ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите".

От ГЕРБ коментираха, че "оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт".

"За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място. Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", пише във Фейсбук страницата на партията.

Досега позицията на ГЕРБ беше, че няма проблем Сарафов да заема поста. На 16 март лидерът Бойко Борисов дори обясни как ГЕРБ няма да позволи Сарафов да бъде сменен. "Те имат една тема: ще махнете ли Сарафов. Преди беше за Филчев, за Цацаров. Искат главен прокурор, за да може да арестува всички опоненти, както го доказаха. Съдебната реформа се състои само в това да се постави техен човек като главен прокурор… няма да стане", отсече Борисов по време на предизборна обиколка край Ветрино.

От "Да, България" свикаха специален брифинг, на който обявиха, че е "изкарано сърцето на модела "Пеевски-Борисов".

Съпредседателят на партията Ивайло Мирчев посочи това като заслуга на протестите от 2025 г. и оптимистично заяви, че в парламента "вече ги има тези 160 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел". Колегата му Божидар Божанов определи като следваща стъпка избор на нов Висш съдебен съвет и нов състав на Инспектора към съвета. Лидерите на "Да, България" настояват и за оставките на други фигури от съдебната власт, като бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, градския прокурор на София Емилия Русинова и на всички "джуджета" в системата, както се изразиха.

"Едно безобразие по-малко!", реагираха по-лаконично от "Продължаваме промяната".

По-обстоятелствена беше Лена Бориславова, една от водещите фигури на партията, която написа във Фейсбук: "Сарафов подаде оставка. Чудесно. Защо сега обаче? Защото Борисов и Пеевски не могат вече да го пазят. И ако някой се е съмнявал преди #Кой пази Сарафов, вече няма място за съмнения!"

От "Възраждане" смятат оставката на Сарафов за "добра новина".

Лидерът на партията Костадин Костадинов даже обяви пред журналисти, че Сарафов "трябва да бъде арестуван, защото не може един човек толкова дълго време да стои в кабинета на главния прокурор, узурпирайки го и представяйки се за нещо, което не е". Според него самата фигура на главния прокурор трябва да бъде премахната.

"За мен това е необходима, но само първа стъпка", заяви президентът Илияна Йотова.

"От тук нататък отговорността е на НС и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят, както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС, достатъчно авторитетен, който да гарантира от тук нататък прозрачността на всички процедури, защото това е работа и отговорност на политиците, а ни е българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост", допълни тя. Според Йотова оттеглянето на Сарафов е трябвало да се случи отдавна "и да отпуши този процес, но пак казвам, това е моето лично мнение".