Кметът на Кърджали беше пуснат от полицията

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от сградата на Областната дирекция на МВР след над 3 часов престой и разпит в полицията. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, че в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч. същия ден“, каза той на излизане. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки.

Кметът беше посрещнат от активисти с аплодисменти и скандирания - "ДПС, ДПС".

"ДПС ще бъде там, където са защитени правата на гражданите, но където са застрашени свободата и демокрацията. В България продължават полицейските репресии, органите на реда се използват за политически цели. Ненадейно в кабинета ми дойдоха въоръжени полицаи, бях отведен без да ми бъде обяснено защо. Връщам се на работа, за да продължа мисията си да решавам проблемите на хората. Призовавам хората да не се страхуват, да не се поддават на институциите. Управляващите да работят за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирковете, на които ставаме свидетели от месец и половина“, каза кметът.

Ерол Мюмюн каза и че ще съдейства на разследващите органи. След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.

На място в Кърджали отиде и лично лидера на ДПС Делян Пеевски, който обяви, че акцията срещу Мюмюн е била демонстративна и прекомерна, като по думите му в кабинета на кмета са влезли осем полицаи, подкрепени от бус и полицейски екип. Той заяви, че подобни действия целят сплашване не само на местната власт, но и на хората в региона.

„Това е полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи и европейските партньори за случилото се. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Кметът можеше да бъде повикан по законов ред с призовка и да се яви в определения срок и да бъде разпитан“, заяви Пеевски и добави: „Надявам се премиерът Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници"

Междувременно от Окръжната прокуратура в Кърджали обявиха, че не са уведомявани за извършвани процесуални действия в общината и не са участвали в тях. "При постъпване на материали в Окръжна прокуратура - Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия", казват от държавното обвинение.

Колкото до изказванията на вътрешния министър Иван Демерджиев по адрес на прокурор от същата прокуратура (вижте ги по-долу), когато делото постъпи при тях, ще бъде поискано и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да го прехвърли в друга прокуратура, за да няма съмнения в обективността и безпристрастността на всички действия.

Мюмюн беше отведен за разпит в ОДМВР-Кърджали около 10 ч. сутринта. Кметът бе привикан да дава показания по досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. Правят се и обиски в общината. БНТ пусна и видео как Мюмюн влиза в сградата на полицейското управление, придружаван от униформени и цивилни служители на МВР.

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди по обяд, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит "във връзка със събиране на доказателство, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка". По думите на МВР-шефът стойността на поръчката е значителна - над 5 млн. лв. Той уточни, че Мюмюн не е задържан, а отведен на разпит.

„Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия и част от тях е отвеждането на разпит на кмета", обясни Демерджиев.

"Много ясно обещахме, че законите ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва", каза още вътрешният министър.

"Ако кметът на община Кърджали не е извършил престъпление, няма никакво основание да се притеснява", допълни Демерджиев.

Вътрешният министър обяви, че преди в Кърджали е имало процесуални действия, за които е трябвало да съдейства заместник-окръжният прокурор Дафин Каменов: "Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив, оттам да се върне някой, който обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към и.ф. главен прокурор, апелирам към ВСС, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, имаме уверението, че ще работим, имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе във функциите, имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона.", каза Демерджиев.

След отвеждането на кмета, пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици и активисти на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители.

Десетки в подкрепа на задържания кмет Ерол Мюмюн

Ерол Мюмюн заема поста кмет на Община Кърджали от ноември 2023 г. Преди да се посвети изцяло на местното самоуправление, той гради дългогодишна кариера в сферата на финансите и банковото дело.

Професионалният му път започва като експерт в Агенцията за държавни вземания, след което заема различни експертни длъжности в Районната здравноосигурителна каса в Кърджали.

Впоследствие той прекарва над 15 години в банковия сектор, като в продължение на 7 години заема позицията на директор на местен клон на банка.

Политическата му дейност е тясно свързана с ДПС. В периода между 2015 и 2019 г. той е общински съветник в Кърджали и оглавява ключовата постоянна комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет.

Големият му пробив в местната власт идва през 2023 г., когато е номиниран от ДПС за кандидат-кмет, заменяйки дългогодишния градоначалник инж. Хасан Азис. На местните избори на 29 октомври 2023 г. Ерол Мюмюн печели убедително още на първия тур с 60,25% от гласовете на избирателите.

Той е от най-близките хора на санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски и дори беше най-близко до него, докато превземаше Движението и отстраняваше Ахмед Доган