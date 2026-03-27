МВР блокира от рано сутринта Кърджали в операция срещу купения вот

На територията на шестте полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки

Днес, 09:24
Кадър от започналата операция
МВР блокира Кърджали от рано сутринта Кърджали в акция срещу купения вот. На територията на шестте полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. Действията ще продължат през целия ден.

Полицейските действия са определени като специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на изборните нарушения.

В нея участват служители на няколко подразделения на полицията: „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна“, както и разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и от Зоналното жандармерийско управление в Кърджали.

Проверки се извършват в търговски обекти, заложни къщи, валутни бюра и офиси за бързи кредити, както и спрямо лица, за които има сигнали, че притежават финансови ресурси с цел неправомерно влияние върху предстоящите избори за народни представители.

От вилната зона са изведени няколко души за изясняване на обстоятелствата в полицията. Местните хора отричат да участват в търговия с гласове, но споделят, че са чували, че актуалната цена за купен вот е около 50 евро, разказва Нова тв.

 Водач на листата на ДПС-НН е лично санкционираният по закона "Магнитски" и лидер на ДПС-НН Делян Пеевски. Водач на листата на "Прогресивна България" пък е бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев. 

В сряда вечерта бе арестуван шефът на пощенската станция за Кърджалийска област. Това обяви тогава в пост във "Фейсбук" главният секретар на МВР Георги Кандев.

"От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април", написа той. В хода на бързото производство били разпитани трима души. "Двама от тях пред съдия. Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция - гр. Кърджали", добавя Кандев.

Ден по-късно вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че огромна група от партийни членове са отишли в Районното полицейско управление след задържането на шефа на областната пощенска станция в Кърджали.

"Става дума за симпатизанти на парламентарно представена формация. Те са били водени от кмета на града, който е и кандидат за народен представител. Опитвали са се доста агресивно да влязат в управлението. Може би са искали да изведат своя приятел", каза Дечев. МВР-шефът обясни, че не би искал да каже от името на коя партия са заплашвали. "След като минат изборите, ще обявим класацията на на партиите, купували наймного гласове. Всички, които извършват престъпления, са третирани еднакво. МВР има същото отношение към всяка партия", увери Дечев. 

Акция срещу купения вот се провежда и на територията на област Благоевград. Претърсват се адреси в Благоевград, Петрич, Сандански, Микрево и Разлог. 

