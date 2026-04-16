Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР откри в колата на кандидат-депутат пари и списъци

В автомобила пътувал и мъж, многократно осъждан за кражби

16 Апр. 2026
Геогри Кандев

МВР обяви, че в автомобила на кандидат за народен представител са открити пари и списъци с имена.  

“При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат, а спътникът му - мъж, многократно осъждан за кражби. В подлакътника на колата са открити сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци", съобщи във Фейсбук главният секретар Георги Кандев.

Политикът не е съдействал на полицаите, отбелязва в публикацията Кандев.

Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура. Кандидат-депутатът не е задържан от МВР, защото е с имунитет. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

списъци с имена, купен вот

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?