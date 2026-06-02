ПБ: Не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2,39 евро

Доста голяма бъркотия се очертава с осъвременяването на пенсиите заради решението на "Прогресивна България" да извади ковид добавката от 60 лв. (30,68 евро) от увеличението. Днес управляващите си гласуваха в бюджетната комисия два нови текста в Кодекса за социално осигуряване, според които швейцарското правило няма да се прилага върху ковид добавката, а тя напълно отпада за новоотпуснатите пенсии от 1 юли. Така реалното увеличение от 1 юли няма да бъде 7,8%, както бе обещано от вицепремиера Гълъб Донев преди броени дни, а по-малко, като всеки пенсионер ще получи 2,39 евро по-малко от очакваното. Това означава и различен процент на увеличение, като ниските пенсии ще получат по-малко от високите. Предстои промените да минат в пленарна зала.

"Прогресивна България" неглижира критиките, като и днес продължи да подвежда обществеността, че не ощетява никого и не отнема 2,39 евро от всеки пенсионер, а напротив - дава му "много повече". "Не всички пенсионери ще умрат от глад заради тези пари", коментира Константин Проданов от екипа на Радев в разгара на дебата в бюджетната комисия, имайки предвид, че се режат пари и от хората с максимална пенсия. После заговори неопределено за бъдещи други добавки през социалната система, например за кризата в Иран. Няколко пъти той и колегата му Стефан Белчев твърдяха, че промените гарантирали осъвременяването на пенсиите и при липса на бюджет, въпреки че то беше по-гарантирано преди тях – предвидено е в Кодекса за социално осигуряване.

Опозицията скандализирана коментира много пъти, че пенсионерите са единствените, които ще трябва да се дисциплинират финансово. Вземате 1 евро от партийната субсидия и 2,39 евро от всеки пенсионер, коментираха депутати. Управляващите загубиха търпение, като няколко пъти направиха забележителни реплики от типа "На никого не му е детска мечта да води тази дискусия тук" (Константин Проданов). Въпреки че вече три години добавката е част от пенсията, Проданов непрекъснато я наричаше временно плащане. Всяка идея за бюджетни икономии по други линии беше парирана с обещанието: "Ще има още мерки". Риторичните въпроси пенсионерите ли станаха най-големите олигарси, та дисциплинирането започва от тях, бяха коментирани с: "Малко в повече ми идва вашата патетика".

Мотивите за тези предложения иначе са принципни и ПБ само повтаря добре известни позиции на експертите – изплащането на твърди суми като ковид добавки, и то след края на пандемията през 2023 г., представлява сериозно отклонение от принципа "принос-права", а и представлява неприсъщи разходи за пенсионните фондове. Никога обаче подобно отнемане на права не е коментирано без компенсаторни мерки, а точно това правят от партията на Радев. В един от анализите за пенсионна реформа например то се обвързваше с предложение да се увеличи тежестта на всяка година трудов стаж за новите пенсионери.

Какво променя ПБ в изчислението на пенсиите

С промени в удължителния закон ПБ предлага две ключови промени в изчислението на пенсиите и прилагането на швейцарското правило. За швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, което се прилага всяка година от 1 юли, управляващите предлагат текст, според който 60-те лв. ковид добавка, които участват в размера на пенсията от 1 юли 2022 г. насам, не се осъвременяват. Това означава различен процент от очакваното за пенсиите, отпуснати до края на 2025 г.

В мотивите е посочено, че тези суми ще се запазят в размерите, достигнати до 30 юни 2026 г. Това би следвало да означава, че замразени ще бъдат не само първоначалните 60 лв., но и начислените върху тях увеличения през последните години, но тук са необходими допълнителни разяснения.

С друга промяна от 1 юли се отменя текстът в Кодекса за социално осигуряване, според който при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., след изчисляването й в размера се включва сума от 60 лв. Последното означава, че от 1 юли новите пенсии няма да получават тази твърда добавка.

Как се променя увеличението от 1 юли

Тъй като от всяка пенсия, без минималната, ще бъдат извадени най-малко 30,68 евро, преди тя да бъде увеличена със 7,8%, всеки пенсионер ще получи поне 2,39 евро по-малко от очакваното на 1 юли (става дума за по-ниска сума на увеличение, а не намаляване на първоначалния размер на пенсията). Тъй като изважданата сума е една и съща за всички пенсии, то закономерно ще се получи така, че по-ниските пенсии ще бъдат ощетени с повече. Две примерни изчисления, направени само с първоначалната сума на добавката без индексациите й:

– 7,8% увеличение на пенсия от 1000 евро би дало 78 евро повече за пенсионера от 1 юли. Сега обаче трябва да извадим 30,68 евро от пенсията, преди да я увеличим, или да приложим увеличението върху 969,32 евро. Това вече е 75,61 евро увеличение, или с 2,39 евро по-малко. Така увеличението на пенсия от 1000 евро от 1 юли вече няма да е със 7,8%, а със 7,56%;

– 7,8% увеличение на пенсия от 700 евро би дало 54,60 евро увеличение. Сега обаче трябва да извадим и тук 30,68 евро, или да приложим увеличението върху 669,32 евро. Така то вече пада на 52,21 евро. В сума това отново е 2,39 евро, колкото е при по-голямата пенсия. Увеличението обаче за тази по-ниска пенсия от 700 евро от 1 юли вече ще е само със 7,46% – не просто по-ниско от 7,8%, а по-ниско и от увеличението на пенсията от 1000 евро.

От тези фокуси е извадена минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Нейният размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка година, поради което за нея е внесен отделен текст. Той предвижда, че тя става 347,51 евро от 1 юли, което е точно 7,8% върху сегашния й размер от 322,37 евро. Така тя ще се осъвремени по различен начин от останалите.